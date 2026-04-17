ЭСК РФС: Абросимов верно не удалил защитника «Краснодара» Пальцева в матче Кубка России с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела эпизод с возможным удалением защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0).

ЭСК единогласно признала верным решение судьи Ивана Абросимова не удалять игрока с поля.

«Нарушение правил со стороны Валентина Пальцева против игрока «Динамо-Москва» Бителло не является лишением соперника явной возможности забить гол. Мяч двигается не в сторону ворот, находится в воздухе и нападающий его не контролирует. ВАР правильно оценил данный эпизод, пригласив судью к монитору. После видеопросмотра судья правильно изменил решение и вынес желтую карточку игроку «Краснодара» за срыв перспективной атаки», — говорится в мотивировке.

Первый матч финала Пути РПЛ «Динамо» — «Краснодар» прошел в Москве 8 апреля. Ответная игра состоится в Краснодаре 7 мая.