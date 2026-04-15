Акция «Бессмертный полк» пройдет на матчах Кубка России и РПЛ

Акция «Бессмертный полк» пройдет перед матчами FONBET Кубка России, РПЛ, Первой и Второй лиг, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Она приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в рамках мемориальной программы «Одна на всех Команда, Родина, Победа». Игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны.

Впервые акция проходила в 2025 году.