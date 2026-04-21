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21 апреля, 19:11

Карасева могут назначить на кубковый финал Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Он не судил бело-голубых больше года

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», в РФС рассматривают вариант с назначением Сергея Карасева главным судьей ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Динамо».

Этот рефери не работал на встречах бело-голубых более года — с 6 апреля 2025 года, когда судил их игру с ЦСКА (1:3). Динамовские руководители после ряда признанных ошибок Карасева публично призывали больше не назначать этого арбитра на матчи клуба. Судейские начальники прислушались тогда к доводам боссов бело-голубых. Но спустя год случилось возвращение — в 26-м туре РПЛ Карасев будет работать на встрече «Динамо» — «Рубин», что, по словам источника, является тестированием перед возможным назначением на игру «Краснодар» — «Динамо».

Первый матч между «быками» и бело-голубыми завершился со счетом 0:0. Ответная игра пройдет 7 мая в Краснодаре.

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Карасев (судья)
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