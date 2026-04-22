«Рубин» обыграл московское «Динамо» и обошел бело-голубых в таблице РПЛ

«Рубин» на выезде одержал победу над московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте забил Жак Сиве. Этот гол стал для 24-летнего француза вторым за казанский клуб.

«Рубин» (38 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 35 очками опустилось на восьмую позицию.

В следующем туре «Рубин» в Казани сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 25 апреля. «Динамо» на следующий день в Москве сыграет против «Сочи».

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

22 апреля, 19:45. ВТБ Арена (Москва)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max