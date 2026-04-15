Челестини: «Надеюсь, со «Спартаком» нас ждет яркая игра»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о матче со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет 6 мая.

— Мы замечаем, что болельщики часто не говорят о следующем матче в лиге. Они просят тебя обыграть «Спартак». Так было и с болельщиками «Марселя» в преддверии матча с «ПСЖ». Иногда для них победа над принципиальным соперником важнее, чем результат в чемпионате. Надеюсь, что нас ждет яркая игра в Кубке России

— Победа в Кубке России — идеальное завершение сезона?

—Я иду за всем сразу, выбор турнира не даст никаких гарантий. Если мне скажут, что я закончу пятым в лиге, но выиграю Кубок, я задумаюсь. Но такого никто не скажет. В течение нескольких месяцев команда показывала потрясающие результаты, но зимой мы многое поменяли.