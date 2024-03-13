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13 марта, 23:14

Кассьерра — о победе над «Динамо»: «Очень рад, что смог отличиться. С «Динамо» никогда не бывает легко играть»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Очень рад, что смог отличиться, — начал Кассьерра. — Сама игра вышла непростой. С «Динамо» никогда не бывает легко играть. Главное — победа. Сейчас нужно перевести дух.

— Показалось, что у «Зенита» сегодня было много пространства. Это стало ключевым фактором победы?

— Действительно, это был важный фактор, которым мы воспользовались. «Динамо» оставляло много пространства за спиной. Думаю, немного тяжело пришлось в конце, ведь мы не забили еще парочку голов, хотя полностью заслужили это — были моменты, не реализовали их.

— Есть досада от того, что не удалось оформить хет-трик?

— Нет, для меня всегда командное важнее личного. Как бомбардир и нападающий, я, конечно, всегда стремлюсь забивать. Сегодня забил два — хорошо. Впереди много матчей и много забитых голов, — сказал Кассьерра.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.

Матео Кассьерра
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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