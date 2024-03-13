Вратарь «Зенита» Адамов: «Рады взять реванш. Давно не выигрывали у «Динамо»

Голкипер «Зенита» Денис Адамов прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Рады взять реванш. Мы давно не выигрывали у «Динамо». Сегодня прям выдохнули, все счастливы. В первом тайме, с нашей стороны, был топ-футбол. Мне кажется, можно было еще больше забивать и раньше заканчивать игру. Было два хороших момента в первом тайме и забей бы их, стало бы легче. Во втором тайме концовочка тяжелая была. Вся команда провела игру на высоком уровне. Мы провели хорошие сборы и успешно подготовились к весенней части», — сказал Адамов.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.