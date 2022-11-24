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Сегодня, 16:09

«Ахмат» пожелал здоровья нападающему «Динамо» Грулеву

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев успешно перенес операцию после перелома левой ключицы.

«Ахмат», в матче с которым игрок получил травму, пожелал футболисту скорейшего выздоровления.

«Желаем скорейшего выздоровления игроку московского «Динамо» Вячеславу Грулеву, перенесшему операцию в связи с переломом левой ключицы», — говорится в заявлении клуба в социальных сетях.

23-летний россиянин получил повреждение в выездном матче 5-го тура групповой стадии Кубка России против «Ахмата» (1:2), который проходил в Грозном. Ночью футболист прилетел в Москву, после чего его прооперировали в одной из столичных клиник.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вячеслав Грулев
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
0
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