Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:05

Кутепов — о серии пенальти против «Сочи»: «Видимо, защитники лучше всех бьют»

Кутепов объяснил, почему в матче с «Сочи» пенальти били только защитники «Торпедо»
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» объяснил, почему в серии пенальти против «Сочи» (1:1, пенальти 2:4) удары наносили только защитники.

— Вам не удалось обыграть «Сочи» в Кубке России, но вы все равно гарантированно на третьем месте. Это успех для «Торпедо»?

— Да, не удалось обыграть «Сочи», но на этом этапе Кубка была задача выйти из группы, мы ее выполнили. Третье место тоже дает это право. Считаю, что в целом результат для команды положительный.

— Арбитр Федоров не засчитал ваш гол головой. Как-то объяснили вам это решение? Вы очень эмоционально жестикулировали.

— Гол был не засчитан уже после просмотра повтора. И правильно не засчитан, потому что там был фол, блокировка вратаря. Конечно, на поле этого сразу не увидишь. Сначала эмоционально, потом уже более рационально и спокойно на это отреагировал. У нас на матче был ВАР — там все подтвердили.

— Талалаев сказал, что три недельных цикла команда постоянно била пенальти на тренировках. Почему у «Торпедо» в матче с «Сочи» это делали только защитники?

— Видимо, защитники лучше всех бьют пенальти. (Смеется.) Когда стало понятно, что будет серия пенальти, Талалаев сказал: «Бьют те, кто вышел на замену, свежие игроки — это я, Смол (Смольников. — Прим. «СЭ»). Плюс Сэм (Самсонов. — Прим. «СЭ») сказал, что будет бить, Роганович тоже».

Илья Кутепов празднует победу над Саудовской Аравией в&nbsp;2018 году. «Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмы

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Илья Кутепов
ФК Торпедо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Под Тюменью мужчина застрелил своего восьмилетнего сына во время охоты
ФСБ предотвратила взрыв на газопроводе в Волгоградской области
Как получить пособие на первого ребенка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ежов о кубковом матче против «Спартака»: «В игре со знакомыми больше азарта»

«Ахмат» пожелал здоровья нападающему «Динамо» Грулеву
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости