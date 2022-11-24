Динияр Билялетдинов: «Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии»

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов оценил дебют Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.

«Тяжело пока оценивать дебют Галактионова в «Локомотиве», он работает в команде немного, за такое время особо ничего не сделаешь. Согласен с Галактионовым, что «Локомотиву» нужны усиления в каждой линии для того, чтобы решать серьезные задачи. Нужны опытные футболисты, потому что одним составом, где выходят спасать игру молодые — это не хорошая перспектива, нужно 4-5 игрока, которые могут выйти и усилить игру. К сожалению, одной молодежью не обойдешься», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Галактионов дебютировал в качестве главного тренера поражением от «Краснодара» (0:1) в матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России.