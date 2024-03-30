Ничья в Самаре.

Кадровые проблемы самарцев

Один прямой конкурент «Зенита» за сутки до его матча был раздавлен дома «Ростовом» . Другой начал весну с одного очка в двух турах , вылета из Кубка и внезапной отставки тренера . При этом сами сине - бело - голубые солидно начали год , взобрались на первое место и почти без потерь готовились к решающему отрезку чемпионата .

При таком раскладе проще всего вообразить себя на пьедестале с трофеем , а сложнее всего — сохранить концентрацию и максимальный настрой . Тем более сейчас , когда соперником чемпионов были «Крылья Советов» , не побеждавшие «Зенит» дома в РПЛ с 2006 года .

Против самарцев была не только история , но и кадровая ситуация : из - за травм в заявку не попали Бейл , Бабкин , Овсянников , Ушаков , Ежов , Цыпченко и , самое главное , Гарре . Хотя осенний лидер атак «Крыльев» в паузу приступил к тренировкам и появился в предматчевом ролике клуба , дав надежду болельщикам . Но нет , аргентинец все еще не готов и остался за пределами заявки .

Караваев вместо Марио

В отличие от Игоря Осинькина Сергей Семак мог рассчитывать почти на всех : разве что Марио Фернандес , получивший травму в товарищеской встрече с «Црвеной Звездой» , не прилетел в Самару . А Мостовой , повредивший голеностоп в расположении сборной , вышел в стартовом составе .

Если не считать выхода Караваева , то тренерский штаб «Зенита» вообще обошелся без перестановок . Не получи травму Марио Фернандес , видимо , во всех четырех весенних играх основа невской команды выглядела бы идентично . А так — Вячеслав получил шанс снова стать первым выбором Семака на правом фланге обороны .

Блиц - старт хозяев

Место в воротах «Зенита» в очередной раз занял Адамов , а не Кержаков . К Денису и раньше возникали вопросы по поводу выхода из обороны , но тут он ошибся уже на 1- й минуте . Игру «Крыльев» обычно не характеризует высокий прессинг , но здесь волжане его применили — и сразу же успешно . Адамов вынес мяч на Рахмановича , Нино заблокировал его удар , однако Шитов на добивании сыграл точно .

Самарцы могли бы испугаться собственной прыти , но на этом они не остановились . Уже через три минуты — еще один голевой момент : Салтыков выстрелил с острого угла , хотя чуть раньше подтолкнул Барриоса . 10- я минута — снова опасно у ворот гостей : на этот раз Витюгов после углового пробил выше .

Дебютный гол Артура

«Зенит» явно не ожидал такого приема и долго перестраивался . До середины первого тайма у ворот Ломаева не возникало голевых моментов , но гости все - таки нашли путь : на 23- й минуте Артур забил красивый первый мяч на российской земле .

Гол растормошил «Зенит» . Атак и раньше хватало , но эффективными их назвать было нельзя . Сине - бело - голубые со всех сторон пытались продраться к владениям Ломаева , однако самарцы спокойно держались . А там , где требовалось , выручал голкипер «Крыльев» .

Отличная игра Ломаева

Но настоящий бенефис Ломаева зрители увидели во втором тайме . На этот раз самарцы отказались от активного давления : сразу же выстроили плотную двухъярусную оборону и старались действовать аккуратно , без риска . «Зенит» же столкнулся с одной из самых страшных проблем : взламывать вязкую защиту команда Семака не любит .

Моментов у ворот волжан хватало , но сколько из них можно по - настоящему называть опасными ? Пожалуй , три . Причем все они случились уже в финальную четверть часа , когда «Крылья» подустали , а «Зенит» перестроил тактику .

На 75- й минуте Вендел едва не сотворил шедевр — Ломаев лишил бразильца его , а Мантуан на подборе попал в сетку с внешней стороны . Чуть позже вратарь хозяев не позволит забить Педро , а в добавленное время Евгеньев заблокировал удар Ерохина в упор .