За счет чего «Зенит» разбил план Витории и уничтожил «Спартак». Тактический разбор 7:1 в Питере

«СЭ» объясняет, как Семак превратил битву с красно-белыми в самый легкий матч сезона.

С высокой линией обороны «Спартаку» не помогли бы и Рамос с ван Дейком

В Питере «Спартак» и «Зенит» выбрали идентичные схемы: пятерка защитников, два игрока центра поля и атакующая тройка. Чаще всего отзеркаленные схемы выливаются в индивидуальные противостояния и общий уровень взаимодействия игроков — команды пытаются переиграть друг друга не структурно, а за счет персоналий.

Здесь у «Зенита» было весомое преимущество в ключевой зоне поля — в центре. Вендел и Барриос против Зобнина и Литвинова — это давало определенный повод для размышления даже не искушенному в тактических нюансах зрителю. Второй важный момент заключался в том, что, несмотря на одинаковые расстановки, расположены они были на разной высоте. За спиной пятерки игроков «Зенита» была штрафная площадь, а за спиной Джикии, Рассказова и Кофрие — гектар пространства, в который бежали Мостовой, Клаудиньо и Азмун.

То, что Рассказов выглядел игроком из любительской лиги Барнаула, — это и его вина тоже, но поставь на его место Рамоса, ван Дейка или Кимпембе, их так же растерзали бы игроки «Зенита» и «Лестера». Кофрие вообще не понимал, что ему делать в центральной линии, и только Джикия смотрелся лучше остальных, хотя и ошибся в голе Мостового. Не могут игроки обороняться на таком пространстве без должной поддержки партнеров. А партнеры не то чтобы сильно помогали. Соболев, Промес и Ларссон не нагружали оборону «Зенита», и защитники питерцев очень часто оказывались лицом к чужим воротам, поэтому без помех выполняли передачи за спину.

Линия обороны «Спартака», Рассказов выполняет искусственный офсайд.

Мозес и Айртон постоянно оказывались в полупозиции, не участвуя должным образом в прессинге и не успевая помогать защитной линии. Литвинов и Зобнин были вынуждены противостоять не только прямым оппонентам, но и смещающимся в центр Дугласу Сантосу (до травмы), Клаудиньо и Мостовому. План Витории на первый тайм тотально провалился. И тут нельзя винить во всем Кофрие или Рассказова. Проблемы шли от отсутствия прессинга от тройки нападающих; два латераля и два центральных полузащитника оказывались в численном меньшинстве и пассивно наблюдали за мучениями тройки защитников и вратаря. Которые, конечно, наошибались, но, повторюсь, они только часть тотального провала команды.

В атаке «Спартака» не было никаких перспектив, и ставка оставалась лишь на удары с дальних дистанций. Показателен эпизод в концовке первого тайма, когда Джикия, понимая, что через центр атаку не развить, показывает Мозесу и Соболеву уйти дальше и перевешивает оборонительный блок питерской команды длинным пасом. «Спартак», играя большую часть сезона в комбинационный футбол, так будет делать лишь при полном доминировании соперника, чтобы хоть как-то доставить мяч к чужой штрафной.

Зеркальные расстановки означают игру «1 в 1» по всей площади поля, что лишает москвичей вариантов для развития атаки.

Что изменил Витория в перерыве? Это сработало, но ненадолго

Неудачу первой половины признал и главный тренер «Спартака», перестроив игру с 5-2-3 на 5-3-2 во втором тайме. Ларссона и Зобнина сменили Хендрикс с Игнатовым — теперь в центре поля над Литвиновым располагались Хендрикс и Игнатов, для того чтобы переиграть Вендела и Барриоса в центре. В атаке остались два нападающих: Соболев, являющийся адресатом для длинных передач с любого участка поля, и Промес, действовавший рядом с ним на подборе, отскоке и любой другой активности, которую можно выжать из редких атак.

Расстановка «Спартака» во втором тайме.

Надо признать, что план Витории сработал. «Спартак», воспользовавшийся отсутствием прессинга от Клаудиньо и Мостового, завладел мячом. Но эконом-режим «Зенита» продлился ровно до пропущенного мяча. Сам гол, надо отметить, пришел как раз после передачи на Соболева и подбора Промеса — в этом отношении изменения пошли гостям на пользу.

Хронология взаимодействия Соболева и Промеса при единственном голе «Спартака».

Семак грамотно подготовился к «Спартаку» — «Зенит» мог забивать больше 7 мячей

Разбирать семь голов «Зенита» даже как-то неприлично. Нельзя не отметить, что, пропустив, хозяева сразу забили и пятый, и шестой. После пятого гола в кадр трансляции попал Валерий Карпин, который, судя по жестам, обсуждал действия Мостового. «Банальная атака с разворотом и атака дальней штанги с прострелом. Как такое можно пропускать?» — читалось в этой миниатюрной пантомиме.

Комментарии излишни.

Нельзя не отметить работу Семака и его штаба в этой игре. Обсуждение только проблем «Спартака» принижает достоинство игры «Зенита». Команда никак не просела после травмы Дугласа Сантоса, забила семь мячей, но создала намного больше: была и перекладина Караваева, и спасение Джикии в первом тайме. Гостям отчасти повезло, что счет не стал двузначным. Отличная игра «Зенита» на стандартах была козырем, который московский клуб так и не смог покрыть. Хотя план был довольно прозаичен: перегружать дальнюю штангу и грузить туда после розыгрыша. Порой ситуации оказывались просто страшными.

Шесть игроков Зенита против Рассказова и Кофрие. Никто не мешает сделать Ракицкому нацеленную передачу. Просто катастрофа.

«Спартак» приехал в Петербург абсолютно разобранным. Возможно, Витория не донес важность постоянного давления на игрока с мячом при высокой линии обороны. Из-за этого Промес, Ларссон и Соболев раз за разом давали «Зениту» выполнять эти убийственные передачи за спину. После таких игр больше всего вопросов к тренеру, поэтому теперь хочется посмотреть, как Витория поработает над ошибками в следующем матче.

У «Зенита» такой задачи нет — вместо тяжелейшей битвы команда получила самый легкий матч в сезоне.

Евгений Михайлов