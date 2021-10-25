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За счет чего «Зенит» разбил план Витории и уничтожил «Спартак». Тактический разбор 7:1 в Питере

Сегодня, 18:15
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Линия обороны «Спартака», Рассказов выполняет искусственный офсайд. Зеркальные расстановки означают игру «1 в 1» по всей площади поля, что лишает москвичей вариантов для развития атаки. Расстановка «Спартака» во втором тайме. Хронология взаимодействия Соболева и Промеса при единственном голе «Спартака». Комментарии излишни. Шесть игроков Зенита против Рассказова и Кофрие. Никто не мешает сделать Ракицкому нацеленную передачу. Просто катастрофа.
24 октября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зенит — Спартак
24&nbsp;октября. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» превратил «Спартак» в пепел

С высокой линией обороны «Спартаку» не помогли бы и Рамос с ван Дейком

В Питере «Спартак» и «Зенит» выбрали идентичные схемы: пятерка защитников, два игрока центра поля и атакующая тройка. Чаще всего отзеркаленные схемы выливаются в индивидуальные противостояния и общий уровень взаимодействия игроков — команды пытаются переиграть друг друга не структурно, а за счет персоналий.

Здесь у «Зенита» было весомое преимущество в ключевой зоне поля — в центре. Вендел и Барриос против Зобнина и Литвинова — это давало определенный повод для размышления даже не искушенному в тактических нюансах зрителю. Второй важный момент заключался в том, что, несмотря на одинаковые расстановки, расположены они были на разной высоте. За спиной пятерки игроков «Зенита» была штрафная площадь, а за спиной Джикии, Рассказова и Кофрие — гектар пространства, в который бежали Мостовой, Клаудиньо и Азмун.

То, что Рассказов выглядел игроком из любительской лиги Барнаула, — это и его вина тоже, но поставь на его место Рамоса, ван Дейка или Кимпембе, их так же растерзали бы игроки «Зенита» и «Лестера». Кофрие вообще не понимал, что ему делать в центральной линии, и только Джикия смотрелся лучше остальных, хотя и ошибся в голе Мостового. Не могут игроки обороняться на таком пространстве без должной поддержки партнеров. А партнеры не то чтобы сильно помогали. Соболев, Промес и Ларссон не нагружали оборону «Зенита», и защитники питерцев очень часто оказывались лицом к чужим воротам, поэтому без помех выполняли передачи за спину.

Линия обороны «Спартака», Рассказов выполняет искусственный офсайд.
Линия обороны «Спартака», Рассказов выполняет искусственный офсайд.

Мозес и Айртон постоянно оказывались в полупозиции, не участвуя должным образом в прессинге и не успевая помогать защитной линии. Литвинов и Зобнин были вынуждены противостоять не только прямым оппонентам, но и смещающимся в центр Дугласу Сантосу (до травмы), Клаудиньо и Мостовому. План Витории на первый тайм тотально провалился. И тут нельзя винить во всем Кофрие или Рассказова. Проблемы шли от отсутствия прессинга от тройки нападающих; два латераля и два центральных полузащитника оказывались в численном меньшинстве и пассивно наблюдали за мучениями тройки защитников и вратаря. Которые, конечно, наошибались, но, повторюсь, они только часть тотального провала команды.

В атаке «Спартака» не было никаких перспектив, и ставка оставалась лишь на удары с дальних дистанций. Показателен эпизод в концовке первого тайма, когда Джикия, понимая, что через центр атаку не развить, показывает Мозесу и Соболеву уйти дальше и перевешивает оборонительный блок питерской команды длинным пасом. «Спартак», играя большую часть сезона в комбинационный футбол, так будет делать лишь при полном доминировании соперника, чтобы хоть как-то доставить мяч к чужой штрафной.

Зеркальные расстановки означают игру «1 в 1» по всей площади поля, что лишает москвичей вариантов для развития атаки.
Зеркальные расстановки означают игру «1 в 1» по всей площади поля, что лишает москвичей вариантов для развития атаки.

Что изменил Витория в перерыве? Это сработало, но ненадолго

Неудачу первой половины признал и главный тренер «Спартака», перестроив игру с 5-2-3 на 5-3-2 во втором тайме. Ларссона и Зобнина сменили Хендрикс с Игнатовым — теперь в центре поля над Литвиновым располагались Хендрикс и Игнатов, для того чтобы переиграть Вендела и Барриоса в центре. В атаке остались два нападающих: Соболев, являющийся адресатом для длинных передач с любого участка поля, и Промес, действовавший рядом с ним на подборе, отскоке и любой другой активности, которую можно выжать из редких атак.

Расстановка «Спартака» во втором тайме.
Расстановка «Спартака» во втором тайме.

Надо признать, что план Витории сработал. «Спартак», воспользовавшийся отсутствием прессинга от Клаудиньо и Мостового, завладел мячом. Но эконом-режим «Зенита» продлился ровно до пропущенного мяча. Сам гол, надо отметить, пришел как раз после передачи на Соболева и подбора Промеса — в этом отношении изменения пошли гостям на пользу.

Хронология взаимодействия Соболева и Промеса при единственном голе «Спартака».
Хронология взаимодействия Соболева и Промеса при единственном голе «Спартака».

Семак грамотно подготовился к «Спартаку» — «Зенит» мог забивать больше 7 мячей

Разбирать семь голов «Зенита» даже как-то неприлично. Нельзя не отметить, что, пропустив, хозяева сразу забили и пятый, и шестой. После пятого гола в кадр трансляции попал Валерий Карпин, который, судя по жестам, обсуждал действия Мостового. «Банальная атака с разворотом и атака дальней штанги с прострелом. Как такое можно пропускать?» — читалось в этой миниатюрной пантомиме.

Комментарии излишни.
Комментарии излишни.

Нельзя не отметить работу Семака и его штаба в этой игре. Обсуждение только проблем «Спартака» принижает достоинство игры «Зенита». Команда никак не просела после травмы Дугласа Сантоса, забила семь мячей, но создала намного больше: была и перекладина Караваева, и спасение Джикии в первом тайме. Гостям отчасти повезло, что счет не стал двузначным. Отличная игра «Зенита» на стандартах была козырем, который московский клуб так и не смог покрыть. Хотя план был довольно прозаичен: перегружать дальнюю штангу и грузить туда после розыгрыша. Порой ситуации оказывались просто страшными.

Шесть игроков Зенита против Рассказова и Кофрие. Никто не мешает сделать Ракицкому нацеленную передачу. Просто катастрофа.
Шесть игроков Зенита против Рассказова и Кофрие. Никто не мешает сделать Ракицкому нацеленную передачу. Просто катастрофа.

«Спартак» приехал в Петербург абсолютно разобранным. Возможно, Витория не донес важность постоянного давления на игрока с мячом при высокой линии обороны. Из-за этого Промес, Ларссон и Соболев раз за разом давали «Зениту» выполнять эти убийственные передачи за спину. После таких игр больше всего вопросов к тренеру, поэтому теперь хочется посмотреть, как Витория поработает над ошибками в следующем матче.

У «Зенита» такой задачи нет — вместо тяжелейшей битвы команда получила самый легкий матч в сезоне.

Евгений Михайлов

Перформанс перед матчем &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;.

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