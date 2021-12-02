«Зенит» устроит «Ростову» дежурный разгром по пути за золотом РПЛ. Прогноз на центральный матч тура

Команда Семака забила 16 голов за три домашних матча.

В пятницу, 3 декабря, «Зенит» на своем поле сыграет с «Ростовом» в одном из самых интригующих матчей 17-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. На эту игру вы можете поставить с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть матч «Зенит» — «Ростов» 3 декабря

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток — в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет увидеть на matchtv.ru, начало трансляции — в 18.30.

«Зенит» — «Ростов»: прогноз и ставка на матч 3 декабря

«Зенит» уверенно идет за четвертым подряд титулом в РПЛ. После победы в прошлом туре над ЦСКА кажется, что питерцы могут побеждать в России «на минималках». Такой подход потом аукается в Европе, но это уже совсем другая история.

«Ростов» же после турбулентной осени и двух тренерских отставок вышел из пике и начал более или менее стабильно набирать очки. В последнем туре было гостевое поражение от «Ахмата», но до этого ростовчане брали очки в четырех матчах подряд.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Зенит» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.25, на «Ростов» — 12.0, на ничью — 6.50.

«Ростов» играет в Санкт-Петербурге с переменным успехом. В последних четырех матчах были две ничьи, но при этом случилось и поражение со счетом 1:6. А если копнуть чуть глубже, то выяснится, что в последних шести матчах в Питере ростовчане пропустили 19 голов — то есть в среднем больше трех за игру. Во встрече первого круга «Зенит» забил четыре.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2,5 с неплохим коэффициентом 2.05.

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