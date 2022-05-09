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Изменится ли бюджет? Реконструируют ли «РЖД Арену»? Что делать без еврокубков? Отвечает гендиректор «Локомотива»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассаказал о бюджете клуба после победы над «Рубином»
Мария Куцубеева
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Артем Бухаев
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
8 мая 2022. Москва. РЖД Арена. «Локомотив» Москва — «Рубин» Казань — 1:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Леонченко — после победы над «Рубином».
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
08 мая, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Голы
Миранчук, 87 (1:0)
Локомотив
Худяков Живоглядов Мампасси Магкеев Тикнизян Петров (Бека Бека, 46) Бабкин (Миранчук, 46) Карпукас (Куликов, 90+2) Керк Кухта (Жемалетдинов, 85) Изидор
Рубин
Дюпин Тесленко Игнатьев Зотов Тальби Ломовицкий (Бакаев, 63) Зуев Абильдгор Самошников Кучаев (Онугха, 78) Лисакович
Предупреждения
Тикнизян 43’, Миранчук 84’, Мампасси 90’, Магкеев 90+4’  -  Зуев 75’
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Богданов (Верея)

— Ваша команда только что победила в сложном матче. В чем мотивация и цели «Локомотива» на конец сезона?

— Вы совершенно верно сказали, что матч был тяжелый, ни одного простого матча я не припомню за время моей работы в «Локо». Вы видели, что сегодня вышел самый молодой состав в истории РПЛ. Мотивация у всех спортсменов должна быть всегда. Наша мотивация — борьба за высокие места в чемпионате, надо одержать как можно больше побед и расти в профессиональном плане.

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— Сохранит ли «Локомотив» бюджет на следующий сезон?

— РЖД продолжает поддержку «Локомотива». В этом плане ситуация стабильная. Мы не мыслим категориями сокращения. У нас все спланировано на три года, есть поставленные задачи.

—Что сейчас с базой в Баковке и как долго «Локомотив» планирует арендовать «Лужники»?

— Мы арендуем «Лужники» только для тренировочных мероприятий, когда наша инфраструктура в связи с реконструкцией в Баковке не позволяет использовать то, что у нас есть. Реконструкция базы уже в финальной стадии. По плану летние сборы планируем проводить именно там.

— Что с юбилейной датой клуба? Собиралась рабочая группа по этому вопросу. Болельщики хотели бы знать ответ.

— Вопрос с датой столетия очень важный. У многих болельщиков нет единого понимания, что эта дата официально подтверждена. Задача — определить точную дату основания «Локомотива» с помощью специалистов. Праздник, который предполагался к столетию, не может быть тогда, когда кто-то с чем-то не согласен. Если это праздник, то он должен быть подтвержденным и дата должна всех устраивать. Мы дополнительно сообщим. Работа связана с документами в архивах. Она продолжается с прошлого года.

— Стратегия «Локомотива» изначально предполагала участие в еврокубках. Как сейчас клуб будет перестраиваться?

— Из-за отстранения российских клубов из еврокубков пострадали все команды, тем не менее задача не снимается. У нас есть возможность усилить наш российский чемпионат. Возможно, получить еще один интересный турнир. Также мы хотим бороться за высокие места.

— Было заявлено, что «РЖД Арену» ждет реконструкция, — когда будет ясность в этом вопросе? Будет ли переезд команды в «Лужники» на постоянную основу?

— «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре. Мы говорим не только про арену, где сейчас находимся, но и об академии, футбольных полях. Поступает вопрос, почему мы арендуем «Лужники», но сейчас выгодно арендовать. Мы ждем дальнейших шагов от акционеров.

— Вы сказали, что важно получить дополнительный турнир. Вы имеете в виду усилить чемпионат России или создать Кубок лиги?

— Скрывать нечего, что идут разные обсуждения. Форматов несколько. Думаю, в ближайшее время будет понимание, потому что следующий сезон не за горами.

— Томас Цорн недавно сказал, что, возможно, будет объединение молодежной команды и «Казанки». Как это будет происходить?

— Когда будет принято решение, мы о нем сообщим. Все меры, которые предпринимаются, направленны на скорейшую и качественную подготовку для основного состава. Любой футболист мечтает играть в старте, а не за вторую команду. Мне нравится, что делает РФС для усиления юношеских лиг и как улучшаются молодежные первенства. Но все будет зависеть от того, какие форматы предложит РФС. Пока никакого решения нет.

— Вы говорили о подписании нового футболиста. С учетом нынешних реалий закладываете ли вы в контракты форс-мажорные пункты, чтобы клуб не потерял в деньгах?

— Если будет соответствующее решение ФИФА, то это нанесет урон системе, которая существует давно и позволяет зарабатывать на футболистах всем клубам. Это будет беспрецедентное решение.

— Вы верите в такой исход?

— Теоретически возможно все, но я не вижу в этом большого смысла, потому что, во-первых, у нас за рубежом играют футболисты. Во-вторых, нам должны зарубежные клубы. В-третьих, мы должны зарубежным клубам. Это единая система. Надеюсь, такого не произойдет.

— Что сейчас будет привлекать иностранцев в РПЛ? Учитывая, что еврокубков нет.

— Я считаю, что у нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. У нас огромный потенциал не только в РПЛ, но и в ФНЛ.

— Вы зафиксировали курс валют в контрактах футболистов?

— Мы многие вещи делаем заранее.

— Вы говорили, что надо отказываться от госфинансирования. Почему, придя в «Локомотив», вы от него не отказались?

— Мы делаем шаги, чтобы от этого отказаться. За год была проведена большая оптимизация по оплате труда основной команды, которая съедает основную часть бюджета. Также мы работали в коммерческом направлении. Мы идем в этом направлении. РЖД сегодня является акционером клуба. Вклад остается на том же уровне, что и был.

— Но ваши выплаты по зарплатам повысились.

— Совершенно верно. В прошлом году была непростая ситуация: игроки были в аренде, некоторые не соответствовали уровню команды, и с ними надо было расставаться. Результаты работы вы увидите. В следующем году это изменится.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
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 - : -
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Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
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