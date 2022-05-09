Изменится ли бюджет? Реконструируют ли «РЖД Арену»? Что делать без еврокубков? Отвечает гендиректор «Локомотива»
— Ваша команда только что победила в сложном матче. В чем мотивация и цели «Локомотива» на конец сезона?
— Вы совершенно верно сказали, что матч был тяжелый, ни одного простого матча я не припомню за время моей работы в «Локо». Вы видели, что сегодня вышел самый молодой состав в истории РПЛ. Мотивация у всех спортсменов должна быть всегда. Наша мотивация — борьба за высокие места в чемпионате, надо одержать как можно больше побед и расти в профессиональном плане.
— Сохранит ли «Локомотив» бюджет на следующий сезон?
— РЖД продолжает поддержку «Локомотива». В этом плане ситуация стабильная. Мы не мыслим категориями сокращения. У нас все спланировано на три года, есть поставленные задачи.
—Что сейчас с базой в Баковке и как долго «Локомотив» планирует арендовать «Лужники»?
— Мы арендуем «Лужники» только для тренировочных мероприятий, когда наша инфраструктура в связи с реконструкцией в Баковке не позволяет использовать то, что у нас есть. Реконструкция базы уже в финальной стадии. По плану летние сборы планируем проводить именно там.
— Что с юбилейной датой клуба? Собиралась рабочая группа по этому вопросу. Болельщики хотели бы знать ответ.
— Вопрос с датой столетия очень важный. У многих болельщиков нет единого понимания, что эта дата официально подтверждена. Задача — определить точную дату основания «Локомотива» с помощью специалистов. Праздник, который предполагался к столетию, не может быть тогда, когда кто-то с чем-то не согласен. Если это праздник, то он должен быть подтвержденным и дата должна всех устраивать. Мы дополнительно сообщим. Работа связана с документами в архивах. Она продолжается с прошлого года.
— Стратегия «Локомотива» изначально предполагала участие в еврокубках. Как сейчас клуб будет перестраиваться?
— Из-за отстранения российских клубов из еврокубков пострадали все команды, тем не менее задача не снимается. У нас есть возможность усилить наш российский чемпионат. Возможно, получить еще один интересный турнир. Также мы хотим бороться за высокие места.
— Было заявлено, что «РЖД Арену» ждет реконструкция, — когда будет ясность в этом вопросе? Будет ли переезд команды в «Лужники» на постоянную основу?
— «Локомотив» нуждается в современной инфраструктуре. Мы говорим не только про арену, где сейчас находимся, но и об академии, футбольных полях. Поступает вопрос, почему мы арендуем «Лужники», но сейчас выгодно арендовать. Мы ждем дальнейших шагов от акционеров.
— Вы сказали, что важно получить дополнительный турнир. Вы имеете в виду усилить чемпионат России или создать Кубок лиги?
— Скрывать нечего, что идут разные обсуждения. Форматов несколько. Думаю, в ближайшее время будет понимание, потому что следующий сезон не за горами.
— Томас Цорн недавно сказал, что, возможно, будет объединение молодежной команды и «Казанки». Как это будет происходить?
— Когда будет принято решение, мы о нем сообщим. Все меры, которые предпринимаются, направленны на скорейшую и качественную подготовку для основного состава. Любой футболист мечтает играть в старте, а не за вторую команду. Мне нравится, что делает РФС для усиления юношеских лиг и как улучшаются молодежные первенства. Но все будет зависеть от того, какие форматы предложит РФС. Пока никакого решения нет.
— Вы говорили о подписании нового футболиста. С учетом нынешних реалий закладываете ли вы в контракты форс-мажорные пункты, чтобы клуб не потерял в деньгах?
— Если будет соответствующее решение ФИФА, то это нанесет урон системе, которая существует давно и позволяет зарабатывать на футболистах всем клубам. Это будет беспрецедентное решение.
— Вы верите в такой исход?
— Теоретически возможно все, но я не вижу в этом большого смысла, потому что, во-первых, у нас за рубежом играют футболисты. Во-вторых, нам должны зарубежные клубы. В-третьих, мы должны зарубежным клубам. Это единая система. Надеюсь, такого не произойдет.
— Что сейчас будет привлекать иностранцев в РПЛ? Учитывая, что еврокубков нет.
— Я считаю, что у нас интереснейший чемпионат. У нас большое количество клубов борется за высокие места. У нас огромный потенциал не только в РПЛ, но и в ФНЛ.
— Вы зафиксировали курс валют в контрактах футболистов?
— Мы многие вещи делаем заранее.
— Вы говорили, что надо отказываться от госфинансирования. Почему, придя в «Локомотив», вы от него не отказались?
— Мы делаем шаги, чтобы от этого отказаться. За год была проведена большая оптимизация по оплате труда основной команды, которая съедает основную часть бюджета. Также мы работали в коммерческом направлении. Мы идем в этом направлении. РЖД сегодня является акционером клуба. Вклад остается на том же уровне, что и был.
— Но ваши выплаты по зарплатам повысились.
— Совершенно верно. В прошлом году была непростая ситуация: игроки были в аренде, некоторые не соответствовали уровню команды, и с ними надо было расставаться. Результаты работы вы увидите. В следующем году это изменится.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|49-29
|52
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|39-36
|44
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|34-37
|38
|
9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|45-46
|35
|
11
|Н. Новгород
|28
|7
|8
|13
|25-39
|29
|
12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|31-44
|29
|
13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|33-51
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|25-38
|24
|
16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|28-55
|23
|13.05
|19:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|14.05
|14:00
|
Уфа – Арсенал
|- : -
|14.05
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|14.05
|16:30
|
Ростов – Химки
|- : -
|14.05
|19:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|15.05
|14:00
|
Урал – Рубин
|- : -
|15.05
|16:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|15.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0