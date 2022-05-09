Нападающий «Локомотива» Джирано Керк в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Рубином» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

Единственный гол забил Антон Миранчук с пенальти.

— Что ты можешь сказать об этой игре?

— Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера.

— Антон вернулся на поле. Что скажете о нем?

— Да! Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.