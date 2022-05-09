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Керк: «Миранчук замечательно вернулся на поле — забил и принес нам важную победу!»

Джирано Керк высказался о победе «Локомотива» над «Рубином»
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Джирано Керк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Джирано Керк в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Рубином» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

Единственный гол забил Антон Миранчук с пенальти.

— Что ты можешь сказать об этой игре?

— Она была на самом деле тяжелой. Но в начале второго тайма тренер сделал две замены. На поле вышли Антон Миранчук и Бека-Бека. Они очень сильно изменили игру. В конце Миранчук забил победный гол. Я очень счастлив, что мы победили вчера.

— Антон вернулся на поле. Что скажете о нем?

— Да! Миранчук замечательно вернулся на поле. Он забил и принес нам важную победу!

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

Антон Миранчук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Джирано Керк
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
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 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
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 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
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 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
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 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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