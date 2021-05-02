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«Зенит» оформил самое позднее чемпионство при Семаке и обогнал ЦСКА

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
2 мая 2021, 21:00
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Семак — снова чемпион. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит» 2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Питерцы в седьмой раз выиграли чемпионат России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Все чемпионы России. Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания. Все тренеры — чемпионы России.
2 мая. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Локомотив» — 6:1. Сергей Семак — снова чемпион. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» разгромил «Локомотив» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ и в третий раз подряд завоевал золотые медали чемпионата России.
Зенит — Локомотив

Для клуба из Санкт-Петербурга это чемпионство стало седьмым в российской истории. По числу побед в турнире сине-бело-голубые вышли на чистое второе место, обойдя ЦСКА.

Однако до повторения рекорда, который принадлежит «Спартаку», петербуржцам необходимо выиграть еще три чемпионства.

Все чемпионы России.
Все чемпионы России.

Команда Сергея Семака гарантировала себе золотые медали за два тура до окончания чемпионата. Этот результат оказался самым слабым для 45-летнего тренера, который в сезоне-2019/20 привел команду к золоту за четыре матча до финиша сезона, а в сезоне-2018/19 — за три. «Зенит»-2019/20 и «Спартак»-1993 делят рекорд чемпионата. Правда, москвичи оказались недосягаемыми для соперников после 30 туров из 34.

Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания.
Случаи, когда чемпион России определялся минимум за два тура до окончания.

Сергей Семак — только второй тренер в истории, которому удалось выиграть чемпионат России в трех сезонах подряд.

До него подобную серию (причем дважды) выдавал Олег Романцев, который приводил «Спартак» к золоту три (1992, 1993, 1994) и пять раз кряду (1997, 1998, 1999, 2000, 2001).

По общему количеству побед Семак сравнялся с Юрием Семиным и Леонидом Слуцким. Чаще титул брали лишь Валерий Газзаев (четырежды) и Олег Романцев (восемь раз).

Все тренеры – чемпионы России.
Все тренеры — чемпионы России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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