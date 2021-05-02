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Питер готов к новому празднику. Почему «Зениту» важно оформить чемпионство дома

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 00:10

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Зенит»: осталось сорвать стоп-кран «Локомотива»»

№ 8431, от 30.04.2021

«Зенит» примет «Локомотив» в золотом матче. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» примет «Локомотив» в золотом матче. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Победа в воскресном матче с «Локомотивом» гарантирует сине-бело-голубым третье золото подряд.
Деян Ловрен (в&nbsp;центре) против Федора Смолова.Гонка за Лигу чемпионов: «Зенит» заберет золото и поможет «Спартаку» обойти «Локомотив»?

Конечно, «Зенит» еще не чемпион. И дело даже не в суевериях. В ближайших двух турах сине-бело-голубым предстоят игры с лучшей командой весны «Локо» и возродившейся «Уфой». Если Семак и компания в этих матчах уступят, а железнодорожники потом возьмут три очка и у «Динамо», то на первое место перед заключительным, 30-м туром по личным встречам выйдут именно красно-зеленые. И тогда их победа дома над «Уралом» 16 мая сделает реальностью самый невероятный взлет к золоту в истории чемпионатов России.

Однако пока такой сценарий все еще кажется фантастическим. Да, «Локомотив» сметает с пути абсолютно всех в 2021 году, но в Санкт-Петербурге его ждет особая встреча. И это не фигура речи: в городе готовятся отпраздновать третий подряд титул именно в воскресенье.

В четверг утром по соцсетям пролетел слух, что на «Газпром Арене» разрешили заполнить трибуны на 100 процентов. Это не так, хотя клуб вел на эту тему диалог с властями Санкт-Петербурга. Ситуацию с коронавирусом сложно назвать благоприятной, так что аншлаг сейчас исключен. Но рекорд сезона стадион поставит — получено добро на запуск 40 тысяч болельщиков (до этого максимум был еще на летней игре с ЦСКА — 28 602 зрителя).

24&nbsp;апреля. Саранск. &laquo;Тамбов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (Москва)&nbsp;&mdash; 2:5.2 мая «Зенит» и «Локо» сразятся за титул. Нас ждет огненный матч года

Более того, к матчу с «Локо» на Крестовском острове наконец-то откроют станцию метро «Зенит». Для тех, кто живет не в Петербурге, поясню. Ее сдали в эксплуатацию еще в мае 2018-го под громоздким названием «Новокрестовская», она принимала пассажиров в ходе чемпионата мира и вплоть до начала карантина, но больше года назад была закрыта (стала отваливаться плитка, барахлили эскалаторы), а заодно решили переименовать. Весь этот сезон болельщики добирались до «Газпром Арены» через огромный парк со старой станции «Крестовский остров», но в воскресенье их ждет праздник — «Зенит» начнет работу в тестовом режиме.

И это еще не все. На днях клуб из Петербурга на своем YouTube-канале упомянул, что на стадионе установили новое освещение и дым-машины — теперь на «Газпром Арене» станут устраивать световые шоу на матчах и концертах. Очевидно, что об этом рассказали не просто так именно накануне встречи с «Локомотивом». Что-то наверняка готовится.

Но все эти фишки не так важны, это лишь оформление для главного события, которого фаны «Зенита» ждут давно. Да, это чемпионство может стать третьим подряд, но предыдущие две победы формально добыты на выезде. Первая — вообще в воздухе («Зенит» узнал о том, что взял титул, от пилота самолета по пути из Грозного, когда «Локо» потерпел поражение от «Арсенала»). Вторая — в Краснодаре. Последний раз сине-бело-голубые ставили золотую точку дома в 2015 году, хотя и тогда де-юре — на выезде (матч с «Уфой» перенесли на «Петровский» из-за проблем башкирского клуба на своем стадионе).

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В воскресенье у «Зенита» есть шанс стать чемпионом на своем поле, причем последний в этом сезоне (две заключительные встречи пройдут в гостях). Поэтому давление на команду огромно — город очень ждет полноценного праздника.

Петербург готов, но готова ли команда? «Локомотив» в этом году не просто силен — страшен. Марко Николича не отвлекает Лига чемпионов, на которую он тратил много сил и времени осенью, поэтому красно-зеленые идеально подходят к матчам внутренних турниров. Под «Зенит» серб тоже точно подстроится — можно не сомневаться.

Неделю назад главного тренера «Зенита» спросили о том, принципиально ли ему снять все вопросы именно в родных стенах. Семак был лаконичен: «Главное, выиграть в принципе — не важно где». Болельщики наверняка согласны — чемпионство отпразднуют в любом случае. Но все-таки чуть приятнее выиграть именно в Петербурге.

Зенит — Локомотив

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