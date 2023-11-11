«Локо» запорол уйму моментов и чуть не поплатился. Победу над «Ахматом» пришлось выгрызать

Могли решать все уже в первом тайме.

Изначально встреча «Локомотива» с «Ахматом» вряд ли привлекала внимание широкой публики — все же номинально встречались середняк и один из аутсайдеров чемпионата. Однако для обеих команд матч 15-го тура был очень принципиальным. Менее чем через месяц РПЛ уйдет на зимнюю паузу, и до этого времени и москвичам, и грозненцам необходимо поправлять положение в турнирной таблице.

«Локомотив» до стартового свистка рассматривался как явный фаворит. Все-таки и уровень состава, и фактор домашнего поля играли в пользу команды Михаила Галактионова. Да и сам главный тренер начинал карьеру в РПЛ именно в Грозном, потому для него эта команда не чужая. С другой стороны, у «Локо» этот сезон складывается так себе. Пока это не катастрофа, как было осенью прошлого года (Галактионов в ноябре 2022-го принял команду, когда та шла на 14-м месте), но седьмая строчка, на которой железнодорожники обитали до начала матча, явно не соответствовала амбициям команды.

«Локомотив» испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке — по числу забитых мячей седьмые, по пропущенным — пятые. Но главное — нестабильные результаты. В четырех последних турах РПЛ ни разу не удалось одержать победу (поражение и три ничьих). Хотя и эта просадка не так страшна из-за осечек конкурентов — в верхней части таблицы команды идут настолько плотно, что разрыв между третьим и седьмым местами после игры «Факела» с ЦСКА (1:1) составлял всего четыре очка.

В матче со «Спартаком» «Локо» смотрелся слабо и упустил победу, с 38-й минуты играя в большинстве. Так что брать три очка с «Ахматом» было необходимо. Особенно учитывая то, что у Мирослава Ромащенко в Грозном пока не особо клеится — команда потерпела четыре поражения подряд, а последний раз побеждала еще в начале сентября. Плюс сейчас приходится обходиться без Бериши, Тимофеева и Садулаева. Хотя есть и любопытный факт — до субботнего вечера «Локо» проиграл «Ахмату» дома три игры подряд, а в семи домашних встречах чемпионата одержал всего две победы.

«Локомотив» с первых минут взял игру под полный контроль. Связка Митая и Карпукаса в опорной зоне перегрызала все попытки соперника сотворить что-то осмысленное в центре поля, а комбинация из Миранчука, Пиняева, Дзюбы и Глушенкова в атаке априори дарила вариативность и напор. Так что неудивительно, что уже на второй минуте Дзюба бил из штрафной после подачи с фланга, сбросив с себя защитника.

Вообще левый фланг был очевидной целью «Локо» в первом тайме. Здесь активничал Тикнизян, который разыгрывал трехходовки с Митаем и Миранчуком, плюс позже сюда переместился Пиняев. На 17-й минуте шикарный момент организовала связка Миранчук — Глушенков: мяч угодил в штангу, Антону просто немного не повезло. А на 24-й Глушенков очень умно пропустил на Пиняева, и тут в игру уже пришлось вступать Шелии.

Вообще весь первый тайм «Локомотив» буквально висел на воротах «Ахмата». Успел опасно пробить с линии штрафной Митай (и снова спас Шелия), на 42-й Дзюба после углового попал в ту же точку штанги, что и Миранчук. «Ахмат» же лишь в последней трети тайма стал более активен на чужой половине поля, хотя ничего по-настоящему опасного, по сути, не создал. Если не считать острого прострела Даниэла Жуниора, после которого внезапно сцепились одноклубники Фассон и Тикнизян, не разобравшиеся, кто какую зону должен закрывать.

Но в перерыве Ромащенко проделал отличную работу — выпустил вместо Даниэла Ивана Олейникова и очевидно подкрутил настройки при контроле мяча. Параллельно с этим «Локомотив» вышел на второй тайм каким-то ну слишком расслабленным. Как итог — внезапный разворот игры и преимущество «Ахмата» в первой половине тайма. Особенно активничал Олейников, который уже спустя три минуты после возобновления игры отправил мяч в сетку — правда, гол отменили после проверки ВАР, так как форвард гостей подыграл себе рукой.

Но на этом давление «Ахмата» не иссякло. Наоборот, на фоне потерявшегося «Локо» грозненцы наращивали прессинг. Опасно били издали, угодил в штангу Харин, а на 65-й минуте Ненахов завалил в штрафной неугомонного Олейникова, и Конате четко реализовал удар с точки.

Для «Локомотива» это был сигнал, что пора просыпаться. Галактионов освежил игру, выпустив Сарвели, Самошникова и Сулейманова, и это дало плоды. Железнодорожники уже не владели таким явным преимуществом, как в первом тайме, но сумели добавить и быстро вернулись в игру — снова был вспорот левый фланг, и Тикнизян доставил мяч до головы Глушенкова, который каким-то чудным образом переправил его в сетку. Ну и отметим роскошный пас Карпукаса, вскрывший оборону соперника.

А спустя всего две минуты «Локо» забил снова — на этот раз чудесный предголевой пас исполнил Миранчук. Самошников в касание отыграл на Сулейманова, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота.

«Ахмат» не собирался сдаваться и настырно пер вперед. Тикнизян на 90-й минуте не выдержал и удалился, а вратарь Шелия в добавленное время исполнил пас пяткой у чужой штрафной и поучаствовал в убойном моменте — кто знает, чем закончился бы матч, не ошибись в приеме Ильин на дальней штанге.

Но «Локомотив» выдержал и забрал свои три очка, что позволило подняться на четвертую строчку. Правда, не факт, что задержаться там получится надолго. Во всяком случае помешать этому уже скоро постараются «Динамо» и «Спартак».