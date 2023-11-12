Главные тренеры подвели итоги.

В центральном матче 15-го тура РПЛ «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1. На гол Эдуарда Сперцяна ответил Матео Кассьерра. Итоги встречи на пресс-конференции подвели главные тренеры команд Сергей Семак и Владимир Ивич.

Семак: «Невозможно весь матч играть с «Краснодаром» так, как мы играли последние 20-30 минут»

— В первом тайме была тяжелая позиционная игра с минимумом моментов, наверное, по одному неплохому у каждой команды. Во втором тайме мы играли более остро, чем в первом. Старались. Может быть, мы немного прибавили, может, соперник немного подустал. Мне кажется, в концовке мы играли лучше. Тяжелая игра против очень организованной команды. Хотели выиграть, но не получилось.

— Почему «Зениту» не удалось провести весь матч так, как в концовке?

— Потому что мы играли против «Краснодара» — команды, которая умеет обороняться и играет очень дисциплинированно. Сложно создавать моменты, когда команды хорошо двигаются, много перемещаются и перекрывают все зоны. Как правило, в концовке, когда сил остается меньше, возникает больше свободных зон, игроки допускают больше ошибок. Думаю, невозможно весь матч играть с «Краснодаром» так, как мы играли последние 20-30 минут. По крайней мере, против этого «Краснодара».

— Что послужило причиной пропущенного гола?

— Я думаю, защитникам нужно было перестроиться, Родригао — сопроводить открывание. Может, неправильно среагировал и чуть запоздал. Это, наверное, главная ошибка. В таких случаях защитник должен не дать атакующему игроку развернуться и пробить — выдавить его. Но ничего страшного. Не позволять сопернику создавать моменты практически невозможно, потому что футбол — это игра ошибок.

— Насколько вы довольны выступлениями Изидора и его результативностью? Насколько был оправдан его трансфер?

— Конечно, он был оправдан, исходя из той ситуации, в которой мы оказались. Нам нужны были игроки, которые могут составить конкуренцию, выходить на замену. А что касается его результативности, нужно как следует поработать. Конечно, его функциональная готовность не на лучшем уровне — он болел, не тренировался. Ему нужно привыкнуть к требованиям. Мы постоянно слышим эти вопросы, когда кто-то не забивает. Но весь прошлый сезон спрашивали, зачем мы взяли Кассьерру. Сейчас — тишина. То же самое и Вильсон. Нужно потерпеть, дать время на адаптацию, а там посмотрим.

— Имеет ли для вас значение уйти на перерыв лидером таблицы, учитывая, что за весь текущий чемпионат «Зенит» до сих пор ее ни разу не возглавлял?

— Невозможно представить, чтобы команда в нашем чемпионате на протяжении пяти лет оставалась на первом месте, это абсолютно нереально. Наша работа — выходить с достоинством и с честью из тех ситуаций, в которых мы оказываемся. Любой главный тренер ставит задачи исходя из той ситуации, которая есть. Для кого-то они объективны, для кого-то нет. Все привыкли говорить, что у «Зенита» проблем нет, четыре состава и все такое. Мы понимаем сложности, с которыми нам пришлось столкнуться. Сейчас нам нужно передохнуть, впереди еще три игры. Всем хочется быть на первом месте, но нужно не только хотеть, а еще и мочь. Это зависит от многих факторов: наших ошибок, разбалансированности состава, частых смен тактических схем, наличия тех или иных игроков.

Владимир Ивич. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Ивич: «Никто не ожидал, что после первого круга «Краснодар» будет на первом месте»

— Хочу поздравить обе команды с интересной игрой. Мы играли лучше «Зенита» до первого забитого мяча, создавали шансы. В первом тайме у нас было два хороших момента. После гола же мы перестали контролировать мяч. У нас была такая проблема ранее, мы ее исправляли, но почему-то сегодня она появилась вновь. Я могу понять, по каким причинам: играли с «Зенитом» у него дома. У них хороший тренер, хорошие игроки. От такой команды нужно ожидать, что она будет постоянно оказывать давление, так и произошло. После того как счет стал 1:1, «Зенит» играл намного лучше нас — попали в штангу, играли вблизи нашей штрафной. Но помимо момента со штангой не помню других их шансов. Теперь нужно забыть об этом матче и готовиться к следующему.

— Что помешало исправить ситуацию, чтобы взбодрить команду?

— Мы готовимся к матчам, определяем расстановку, план, но что-то не всегда работает. Соперник был более агрессивным, оказывал больше давления. Последними 20 минутами мы не удовлетворены, но думаю, никто четыре месяца назад не ожидал, что «Краснодар» после 15 туров будет на первом месте. Мы за все это время проиграли одну игру. За эти 15 туров я не могу вспомнить, чтобы соперник был очевидно сильнее или лучше нас. То, что мы закончили первый круг на первом месте, — заслуга игроков.

— Вы сказали, что приехали в Санкт-Петербург за победой, но учитывая то, как складывалась финальная часть игры, можете быть удовлетворены ничьей?

— Конечно же, мы прибыли сюда, чтобы победить. Это всегда наша цель. Мы удовлетворены первыми 60 минутами. Возможно, на этом отрезке соперник больше владел мячом, но не создал ничего осязаемого. Игра была непростая, тяжелая, но мы удовлетворены заработанным очком. Повторюсь, мы играли против «Зенита» — одной из лучших команд в России.

— Не опасаетесь, что такой футбол не понравится владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому?

— Вам нужно спросить у него.

— Почему сегодня в запасе остался Волков?

— Он хороший футболист и здорово играет. Но он знает, что я не удовлетворен его формой в последний месяц. С ним конкурируют качественный футболист Петров и Эктов, который хорошо сыграл со «Спартаком» в Кубке. Никто не имеет стопроцентное место в составе. Если кто-то теряет в качестве, его место занимает другой. Форма игроков во время карьеры нестабильна. Надеюсь, Волков скоро сможет вернуться в кондиции и преодолеть этот момент.

— Уже не первый раз «Краснодар» обороняется пятеркой защитников, но на этот раз Олусегун играл слева, а не справа. Это был ход под «Зенит»?

— Он вингер в схеме 4-3-3, но на деле зависит от соперника. Олусегун следовал за своим игроком, который был крайним защитником. Он умеет играть на обоих флангах, как и Батчи. У «Зенита» хороший левый крайний защитник (Дуглас Сантос. - Прим. «СЭ»). Его подачи давали его команде преимущество. Нашей задачей было остановить его и атаковать через эту зону.

— Готова ли ваша команда сохранить первое место до конца 30-го тура или есть необходимость в точечном усилении состава?

— Мы всегда думаем о следующей игре, это наша цель, наша философия, и у нас нет намерения думать, что произойдет в следующие два, три или четыре месяца. Если нам будут необходимы игроки, я, конечно же, поговорю с владельцем клуба, и мы наметим цели. Но за 15 туров мы показали, что можем удерживать первое место.