«Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна». Мнение Орлова
— С профессиональной точки зрения получил удовольствие от этого матча. Увидел противостояние двух соперников, достойных друг друга.
В первом тайме тройка полузащитников гостей — Черников, Кривцов, Сперцян — сыграла просто великолепно! Хавбеки «Краснодара» мало что позволяли средней линии «Зенита». А вот когда ушел Кривцов, это сказалось на действиях «быков». Кади, надо признать, не смог его полноценно заменить.
Гости открыли счет. В итоге Кордоба все-таки выиграл дуэль у Родригао, опередил его, успел пробить в эпизоде с голом Сперцяна. Не знаю, кстати, почему Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча Алипа. Уважаю его выбор, но у меня все-таки свой кандидат — Сперцян. Моторный полузащитник, забил, мог отличиться в конце первого тайма, когда пробил головой рядом со штангой. А ведь был еще один момент, когда Эдуард на правом фланге накрутил сразу нескольких соперников. Считаю, сегодня у него был очень высокий КПД. И впереди оказался в нужное время в нужном месте, и сзади отрабатывал как надо.
«Зенит» прибавил в последние 25-30 минут, смотрелся острее в атаке. За счет чего? Сработали перестановки Семака. Три нападающих — Кассьерра, Мостовой, Изидор — прессинговали очень высоко, в чужой штрафной, не давали дышать защитникам, которые теперь уже с трудом выходили из обороны. Под таким давлением «Краснодар» начал чаще ошибаться.
Да, наверное, хозяева были поближе ко второму голу. Хорошо вошел в игру Мостовой, все здорово исполнил, но немного не повезло — штанга! Должен ли был добить мяч в сетку Изидор? Пожалуй, да. На долю секунды он выключился из эпизода. Немного недоработал, потому что просто-напросто не ожидал такого отскока! Все-таки француз еще достаточно молод, не хватило опыта. Вспомните, как в таких ситуациях разбирается в чужой штрафной, например, Жиру. Он все время в игре, все время нацелен на гол! Все упирается в реакцию. Изидор оказался не готов, думал, что момент заигран. А если бы находился на полусогнутых ногах, смог бы отличиться.
Ждал ли я большего от Вендела и Клаудиньо? Здесь опять же надо отдать должное средней линии гостей. Кроме того, есть некоторые вопросы и к нападающим «Зенита». Кассьерра, который, конечно, забил хороший гол, и Сергеев нечасто опускались ниже, чтобы помочь своим хавбекам. Они не отклеивались от своих опекунов, не отскакивали от защитников. В итоге не создавали численного перевеса перед штрафной. Вендел и Клаудиньо все время искали адресатов, а Кассьерра и Сергеев, как правило, были закрыты. Бразильцы свою партию сыграли качественно, но должна же быть и поддержка. «Зениту» на протяжении 60 минут не хватало компактности. Как только она появилась, питерцы начали обострять, создавать подходы, моменты.
Краснодарцы сегодня оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.
Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.
В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Батчи. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару».
Нас ждет очень интересная футбольная весна.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3