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Сегодня, 10:30

«Краснодар» заслуженно лидирует. Лучшим я бы назвал не Алипа, а Сперцяна». Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян
Вильмар Барриос и Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
Известный комментатор Геннадий Орлов — о главном матче осени, в котором «Зенит» и «Краснодар» (1:1) не смогли выявить победителя.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

— С профессиональной точки зрения получил удовольствие от этого матча. Увидел противостояние двух соперников, достойных друг друга.

В первом тайме тройка полузащитников гостей — Черников, Кривцов, Сперцян — сыграла просто великолепно! Хавбеки «Краснодара» мало что позволяли средней линии «Зенита». А вот когда ушел Кривцов, это сказалось на действиях «быков». Кади, надо признать, не смог его полноценно заменить.

Гости открыли счет. В итоге Кордоба все-таки выиграл дуэль у Родригао, опередил его, успел пробить в эпизоде с голом Сперцяна. Не знаю, кстати, почему Андрей Аршавин назвал лучшим игроком матча Алипа. Уважаю его выбор, но у меня все-таки свой кандидат — Сперцян. Моторный полузащитник, забил, мог отличиться в конце первого тайма, когда пробил головой рядом со штангой. А ведь был еще один момент, когда Эдуард на правом фланге накрутил сразу нескольких соперников. Считаю, сегодня у него был очень высокий КПД. И впереди оказался в нужное время в нужном месте, и сзади отрабатывал как надо.
«Зенит» прибавил в последние 25-30 минут, смотрелся острее в атаке. За счет чего? Сработали перестановки Семака. Три нападающих — Кассьерра, Мостовой, Изидор — прессинговали очень высоко, в чужой штрафной, не давали дышать защитникам, которые теперь уже с трудом выходили из обороны. Под таким давлением «Краснодар» начал чаще ошибаться.

 
Игровой момент в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Зенит» — «Краснодар». Лучший матч нашего футбола

Да, наверное, хозяева были поближе ко второму голу. Хорошо вошел в игру Мостовой, все здорово исполнил, но немного не повезло — штанга! Должен ли был добить мяч в сетку Изидор? Пожалуй, да. На долю секунды он выключился из эпизода. Немного недоработал, потому что просто-напросто не ожидал такого отскока! Все-таки француз еще достаточно молод, не хватило опыта. Вспомните, как в таких ситуациях разбирается в чужой штрафной, например, Жиру. Он все время в игре, все время нацелен на гол! Все упирается в реакцию. Изидор оказался не готов, думал, что момент заигран. А если бы находился на полусогнутых ногах, смог бы отличиться.

Ждал ли я большего от Вендела и Клаудиньо? Здесь опять же надо отдать должное средней линии гостей. Кроме того, есть некоторые вопросы и к нападающим «Зенита». Кассьерра, который, конечно, забил хороший гол, и Сергеев нечасто опускались ниже, чтобы помочь своим хавбекам. Они не отклеивались от своих опекунов, не отскакивали от защитников. В итоге не создавали численного перевеса перед штрафной. Вендел и Клаудиньо все время искали адресатов, а Кассьерра и Сергеев, как правило, были закрыты. Бразильцы свою партию сыграли качественно, но должна же быть и поддержка. «Зениту» на протяжении 60 минут не хватало компактности. Как только она появилась, питерцы начали обострять, создавать подходы, моменты.

Краснодарцы сегодня оказали достойное сопротивление действующему чемпиону. Сейчас подопечные Ивича заслуженно лидируют в нашем чемпионате. Они прошли дистанцию первого круга ровнее остальных, потерпев всего одно поражение.

Команда Ивича обозначила свои чемпионские амбиции, сыграв вничью с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Но «Краснодару», конечно, нужно усиление. Надо приобрести таких футболистов, которые выходили бы со скамейки без потери качества. Кади не смог компенсировать уход Кривцова, а вот Мостовой без раскачки здорово попал в игру.

В общем, «быкам» нужны такие футболисты, как Кривцов. Очень понравился Батчи. Замечательный игрок! Здорово, что он появился в нашем чемпионате благодаря «Краснодару».

Нас ждет очень интересная футбольная весна.

 
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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«Краснодар» не просто выстоял против «Зенита». «Быки» доказали, что достойны золота РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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