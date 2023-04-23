«Что с Захаряном? Он феерил, когда в центре играли Шиманьски, Моро, Фомин». Кобелев — о провале «Динамо» с «Зенитом»
«Малком уже обыграл Нгамале — зачем тот его цеплял?»
— В первом тайме я увидел абсолютно равную игру, — говорит Кобелев. — Было два полумомента — у Кассьерры и у Макарова. Обе команды пытались прессинговать, очень плотно действовали в обороне. На перерыв соперники вполне могли уйти при ничейном счете, если бы не пенальти.
— Железобетонный 11-метровый?
— Нгамале ошибся в своей штрафной. После матча со «Спартаком» я уже задавал вопрос Дасе: зачем он трогал Зобнина? Здесь похожая ситуация. Малком уже обыграл Нгамале, зачем же тот его потом цеплял? И это за минуту до перерыва... Ты получаешь гол в раздевалку.
— 0:1 еще не безнадега.
— Однако во втором тайме «Динамо» надо было перестраиваться, лезть вперед. «Зенит», ведя в счете, как правило, контролирует игру, держит мяч. В итоге бело-голубые начали уставать.
— А тут еще второй гол Малкома. Шедевр?
— Исполнил бразилец, конечно, здорово, хотя пробивал с довольно острого угла. Ситуация для гостей стала сразу очень сложной.
— А после гола Фомина появилось ощущение, что бело-голубые спасут матч?
— Не исключал варианта, при котором «Динамо» счет сравняет. Команда Йокановича умеет добавлять в концовках, а «Зенит», как показалось, немного занервничал. Так что все было реально. Но, опять же, все перечеркнула грубая ошибка Майсторовича при выходе из обороны. «Зенит» за такие ляпы наказывает моментально.
— Что опять не так с Захаряном, которого заменили на 58-й минуте?
— А вспомните, когда Захарян, да и Макаров феерили?
— Когда же?
— Когда под ними располагалось трио Моро — Шиманьски — Фомин. Они контролировали игру. За счет этого Шварцу и удалось сделать креативную атаку, развязать руки Захаряну. Сейчас первых двоих в команде уже нет. И сегодня в центре вышел Кутицкий... Фомин остался, но этого недостаточно. В итоге Захаряну приходится больше заниматься черновой работой, он потерял в своей вариативности.
«Без Малкома, Вендела и Клаудиньо «Зенит» вряд ли станет чемпионом с таким отрывом»
— Смолов — не замена Тюкавину, который приболел и не сыграл в Питере?
— Они все-таки разноплановые форварды. Смолов — нападающий, который может протащить мяч и пробить издалека. А Тюкавин — это скорее наконечник. Игрок вратарской. Он при любом простреле, при любой передаче находится в нужной точке. Любой отскок — его хлеб. В последних турах Константин набрал приличную форму. Сегодня его, конечно, не хватало.
— У этого «Зенита» есть слабые места?
— Для чемпионата России — нет.
— А Ренан? Не слишком ли авантюрно он играет?
— Ну... Послушайте, он же бразилец. У них в крови так обращаться с мячом, так выходить из-под прессинга. Так что для РПЛ «Зенит» — команда без слабых мест. Однако если допустить, что в составе питерцев не будет Малкома, Вендела и Клаудиньо, то «Зенит» превратится в добротную команду, которая вряд ли станет чемпионом с таким отрывом. Да и станет ли вообще?
— Малком — лучший игрок чемпионата России?
— На мой взгляд, да.
— Если в этом туре «Краснодар» и «Ахмат» одержат победы, то «Динамо» может откатиться на седьмое место. Какие перспективы у команды Славиши Йокановича?
— В этом сезоне бело-голубые уже вряд ли зацепятся за тройку. Сегодняшнее поражение может поставить крест на таких перспективах. Все-таки есть «Ростов», ЦСКА, «Спартак». «Краснодар» может обойти. Осталось всего шесть туров... Бело-голубые вылетели из Кубка. Так что сезон, наверное, стоит признать неудовлетворительным, учитывая такой подбор игроков. А с другой стороны, в нынешней ситуации нет особой разницы — что четвертое место, что 12-е...
— А вы считаете, что с таким составом «Динамо» должно быть в тройке?
— Во всяком случае — бороться медали. А тут мы видим, что за шесть туров шансов уже крайне мало.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4