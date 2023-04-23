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Сегодня, 10:30

«Что с Захаряном? Он феерил, когда в центре играли Шиманьски, Моро, Фомин». Кобелев — о провале «Динамо» с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Арсен Захарян и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Динамо»
Фото ФК «Зенит»
1/2
Бывший полузащитник «Зенита» и экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев рецензирует победу питерцев над бело-голубыми.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Динамо

«Малком уже обыграл Нгамале — зачем тот его цеплял?»

— В первом тайме я увидел абсолютно равную игру, — говорит Кобелев. — Было два полумомента — у Кассьерры и у Макарова. Обе команды пытались прессинговать, очень плотно действовали в обороне. На перерыв соперники вполне могли уйти при ничейном счете, если бы не пенальти.

— Железобетонный 11-метровый?

— Нгамале ошибся в своей штрафной. После матча со «Спартаком» я уже задавал вопрос Дасе: зачем он трогал Зобнина? Здесь похожая ситуация. Малком уже обыграл Нгамале, зачем же тот его потом цеплял? И это за минуту до перерыва... Ты получаешь гол в раздевалку.

22&nbsp;апреля. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Клаудиньо и&nbsp;Малком. Малком испортил «Динамо» юбилей. «Зенит» все ближе к золоту

— 0:1 еще не безнадега.

— Однако во втором тайме «Динамо» надо было перестраиваться, лезть вперед. «Зенит», ведя в счете, как правило, контролирует игру, держит мяч. В итоге бело-голубые начали уставать.

— А тут еще второй гол Малкома. Шедевр?

— Исполнил бразилец, конечно, здорово, хотя пробивал с довольно острого угла. Ситуация для гостей стала сразу очень сложной.

— А после гола Фомина появилось ощущение, что бело-голубые спасут матч?

— Не исключал варианта, при котором «Динамо» счет сравняет. Команда Йокановича умеет добавлять в концовках, а «Зенит», как показалось, немного занервничал. Так что все было реально. Но, опять же, все перечеркнула грубая ошибка Майсторовича при выходе из обороны. «Зенит» за такие ляпы наказывает моментально.

— Что опять не так с Захаряном, которого заменили на 58-й минуте?

— А вспомните, когда Захарян, да и Макаров феерили?

— Когда же?

— Когда под ними располагалось трио Моро — Шиманьски — Фомин. Они контролировали игру. За счет этого Шварцу и удалось сделать креативную атаку, развязать руки Захаряну. Сейчас первых двоих в команде уже нет. И сегодня в центре вышел Кутицкий... Фомин остался, но этого недостаточно. В итоге Захаряну приходится больше заниматься черновой работой, он потерял в своей вариативности.

Фото ФК «Зенит»

«Без Малкома, Вендела и Клаудиньо «Зенит» вряд ли станет чемпионом с таким отрывом»

— Смолов — не замена Тюкавину, который приболел и не сыграл в Питере?

— Они все-таки разноплановые форварды. Смолов — нападающий, который может протащить мяч и пробить издалека. А Тюкавин — это скорее наконечник. Игрок вратарской. Он при любом простреле, при любой передаче находится в нужной точке. Любой отскок — его хлеб. В последних турах Константин набрал приличную форму. Сегодня его, конечно, не хватало.

— У этого «Зенита» есть слабые места?

— Для чемпионата России — нет.

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— А Ренан? Не слишком ли авантюрно он играет?

— Ну... Послушайте, он же бразилец. У них в крови так обращаться с мячом, так выходить из-под прессинга. Так что для РПЛ «Зенит» — команда без слабых мест. Однако если допустить, что в составе питерцев не будет Малкома, Вендела и Клаудиньо, то «Зенит» превратится в добротную команду, которая вряд ли станет чемпионом с таким отрывом. Да и станет ли вообще?

— Малком — лучший игрок чемпионата России?

— На мой взгляд, да.

— Если в этом туре «Краснодар» и «Ахмат» одержат победы, то «Динамо» может откатиться на седьмое место. Какие перспективы у команды Славиши Йокановича?

— В этом сезоне бело-голубые уже вряд ли зацепятся за тройку. Сегодняшнее поражение может поставить крест на таких перспективах. Все-таки есть «Ростов», ЦСКА, «Спартак». «Краснодар» может обойти. Осталось всего шесть туров... Бело-голубые вылетели из Кубка. Так что сезон, наверное, стоит признать неудовлетворительным, учитывая такой подбор игроков. А с другой стороны, в нынешней ситуации нет особой разницы — что четвертое место, что 12-е...

— А вы считаете, что с таким составом «Динамо» должно быть в тройке?

— Во всяком случае — бороться медали. А тут мы видим, что за шесть туров шансов уже крайне мало.

Андрей Кобелев (футбол)
Арсен Захарян
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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