Авторская колонка экс-полузащитника сборной России, последние девять сезонов играющего за «Ахмат».

От души порадовался за «Краснодар», который не только одержал первую победу России в Лиге чемпионов, но и одним махом обеспечил себе выход в евровесну. Команда показывает атакующий футбол, никогда не закрывается. Здорово! Наконец-то лидеры вернулись в строй — и вот результат.

Лучшими у «быков» были Сафонов и Берг. Первый отыграл безупречно — и на линии, и на выходах. А второй в решающий момент убежал от могучего защитника и забил победный гол. Мне вообще шведский форвард очень нравится. Может зацепиться за мяч, придержать, тонко регулирует темп атаки. Команда с Бергом и без него — разные команды.

Если от игры «Краснодара» получил удовольствие, то о «Зените» и «Локомотиве» этого не скажешь.

Честно говоря, никак не ожидал, что «Локо» дома сгорит «Зальцбургу». Хотя у австрийцев симпатичная команда. Играет в смотрибельный футбол. Быстрый, заточенный на атаку. Я это прочувствовал на себе пару лет назад, когда «Ахмат» на сборах проводил контрольный матч с «Зальцбургом».

Закончили тогда 1:1. Но было очень тяжело. Соперник сзади не отсиживался, моментально переходил из обороны в атаку. Бросалось в глаза, что каждый футболист четко знает, что нужно делать на поле. Неслучайно клуб уже семь лет бессменный чемпион Австрии. Еще и успевает из года в год выращивать игроков на продажу. Вот такой конвейер.

Да, у «Локомотива» возникли кадровые сложности. Не попал в заявку Крыховяк, а Миранчук на 90 минут пока не готов. Но все равно состав был боевой. Казалось, парни смогут перетерпеть и во втором тайме, когда появится Антон, дожмут австрийцев. С его выходом действительно стало повеселее. Миранчук добавил остроты в атаке, уверенно реализовал пенальти. Мелькнула мысль: «Еще не все потеряно!» И тут фатальную ошибку на ровном месте допустил Мурило. При счете 1:3 надежда умерла.

Кстати, мне кажется, Мурило не центральный защитник. Ему гораздо легче в опорной зоне. Как-то играл против меня на этой позиции и выглядел неплохо. Но с приходом Марко Николича бразильца почему-то используют именно в обороне. Исключение — первый тайм с «Зальцбургом». Во втором вернулся в защиту — и «привез» третий гол.

Домашнее поражение «Локомотива» удивило. А разгром «Зенита» в Бельгии вообще шоком стал. Как и четвертое место в группе. Это, конечно, провал, другого слова не подберешь. Клуб с огромным бюджетом и хорошим подбором игроков хотя бы в Лигу Европы попадать должен.

Понимаю, пандемия все наши клубы подкосила. В том числе «Зенит». Травмы, болезни, жесткий график. Особенно тяжело тем, кто играет на три фронта. После недавнего матча с «Локомотивом» общался с Мацеем Рыбусом, который в свое время четыре года в Грозном отыграл. Первое, что сказал: «Олег, я выжат как лимон. РПЛ, Лига чемпионов, сборная... Из самолетов не вылезаем, нет возможности ни отдохнуть, ни восстановиться». И это Рыба — один из самых выносливых футболистов! Представляю, насколько трудно с непривычки остальным.

Будем объективны: для Лиги чемпионов у «Зенита» не такая уж и большая обойма. Есть 13-14 футболистов, которые там реально могут дать результат. Если все в строю — команда в порядке. А здесь ни одного матча в оптимальном составе провести не удалось. То Малком выпадал, то Азмун, в Бельгии не было Дзюбы, Ловрена, Караваева и Вендела.

На мой взгляд, невосполнимой потерей для «Зенита» стал уход Ивановича. Он не только защитник классный. Бранислав — душа и сердце команды. Настоящий капитан, который в трудную минуту может повести за собой. И даже забить — например, со стандарта. Ловрен, которого взяли на его место, — защитник хороший, опытный. Но не глыба, лидерскими качествами не обладает.

А Малком в принципе не из тех игроков, которые в одиночку способны решить судьбу матча. Это Халк мог протащить мяч через полполя и забить. Или с 30 метров шандарахнуть в «девятку». Малком — техничный, все делает красиво, но КПД, мягко говоря, не впечатляет. Полузащитник, за которого заплатили 40 миллионов, обязан отдавать за сезон минимум 10 голевых, ну и сам мячей 5-7 положить. А мы что видим?

Сейчас многие цитируют Дзюбу, который после поражения от «Лацио» говорил о том, что российским футболистам нужно менять менталитет, играть смелее, раскованнее. Я с Артемом полностью согласен, сам уже давно пришел к таким же выводам.

Вот смотришь европейские чемпионаты и понимаешь: там люди выходят на поле — и получают кайф. Как во дворе. Никакой зажатости. При этом о результате не забывают. Одно плавно перетекает в другое. У нас же футбол часто напоминает тяжелую монотонную работу.

Плюс очень много критики. Стоит оступиться, как болельщики и журналисты сразу с дерьмом смешивают. Это тоже влияет, в ключевых матчах некоторые ребята начинают перестраховываться, думают: «Лишь бы не пропустить!»

Вспоминаю, как работал в «Крыльях» с Леонидом Слуцким. В каком-то матче ошибся, так на теории целый час песочили. Когда же другой футболист напортачил, ему ни слова не сказали. Я подошел к Леониду Викторовичу: «Где справедливость?» В ответ услышал: «Тебе напихаешь — ты только злее будешь. А тот окончательно расклеится, уйдет в себя, потом замучаюсь в чувство приводить».

Ну а если такой игрок после неудачного матча начитается газетных статей и комментариев в соцсетях, для него это вообще станет страшным ударом. Получается, не все в футболе от мастерства зависит. Еще и от психологической устойчивости. В этом плане европейцы, как мне кажется, пораскрепощеннее.

К сожалению, уровень РПЛ падает с каждым годом. Впервые поймал себя на этой мысли еще в 2014-м, когда из ФНЛ вышли сразу четыре команды. «Мордовия» с «Арсеналом» пробились напрямую, а «Уфа» и «Торпедо» — через стыки. С того момента все и покатилось вниз. Вскоре у многих клубов начались финансовые проблемы, комплектовались кое-как. Общий уровень тут же просел.

Конечно, повлиял и отток легионеров. Звезды калибра Халка и Промеса уезжают, а на их место берут не пойми кого. Грустно. Вот и три команды в Лиге чемпионов у России теперь будет еще не скоро...