Бакаев нужен «Спартаку», который затянул с его переподписанием. В «Зенит» Зелимхану идти нельзя

Обозреватель «СЭ» — о ситуации вокруг воспитанника «Спартака», у которого заканчивается контракт.

«Зенит» будет рад снова унизить «Спартак». Достаточно послушать обмен колкостями Салиховой и Медведева

Инсайд коллег с «РБ Спорт» о вероятном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит» свободным агентом может, конечно, оказаться фейком или просто сорваться. Но косвенные признаки говорят за то, что нет дыма без огня. Всего пять минут на исходе матча, которые Бакаев-старший, до того почти безоговорочно основной игрок красно-белых, провел на поле как раз в прошлом туре с «Зенитом», кто-то тоже расценит как полунамек на такое развитие событий. Хотя это может быть и обычным совпадением, и не более чем тактическим взглядом Паоло Ваноли на план игры с сине-бело-голубыми.

Но если, допустим, с ЦСКА у петербуржцев существует или еще недавно существовал «пакт о ненападении», то со «Спартаком» все с точностью до наоборот. Даже если бы Бакаев не был позарез нужен чемпиону России четырех последних лет, то лишний раз воспользоваться шансом унизить спартаковцев в «Зените» захотят наверняка. Достаточно оценить уровень если не ненависти (такими словами лучше не бросаться), то крайней степени неприязни между двумя клубами по регулярным высказываниям Александра Медведева и Заремы Салиховой, чтобы понять: расшаркиваться и уступать там никто никому не будет, зато слабостью оппонента в том или ином вопросе воспользуются с радостью и охотой.

А тут еще и на кону воспитанник спартаковской школы, игрок в самом соку — 25 лет. Более того — подходящий нынешнему «Зениту» по стилю игры, бразильско-низовому. Сергею Семаку он точно не повредит, и очень сомневаюсь, что на вопрос руководства, нужен ли ему Зелимхан, главный тренер может ответить «нет». При отчего-то сохранившейся с пандемийных времен системе с пятью заменами глубина состава и возможность для ротации приобретают особое значение, и чем больше в команде будет игроков высокого класса — тем лучше. А Семак, человек неконфликтный и умеющий находить общий язык со всеми, всегда сможет донести до футболиста, почему сегодня он в стартовом составе, а завтра выходит на замену.

Паоло Ваноли Бакаева постоянно менял, и было заметно, что процедура замены не доставляет Зелимхану большого удовольствия. Но покажите мне футболиста, кому это нравится! Гораздо важнее, на мой взгляд, что в стартовом составе он выходил регулярно и от 60 до 75 минут игрового времени имел регулярно. Если бы его неизменно убирали с поля во времена трех замен, недовольство было бы понятно, а при пяти почти во всех клубах с игры снимают группу атаки, для которой свежесть важнее всего. Так что не думаю, что эти самые замены всерьез могут сказаться на решении Зелимхана, которое, по его собственным словам, произойдет только после окончания сезона.

О том, что переговоры со «Спартаком» по новому контракту у него проходят сложно, все слышали уже давно. Периодически всплывали слухи, что трансфер вот-вот произойдет, и прежде всего называлось «Динамо». Но красно-белые отказывались его продавать даже за 5 миллионов евро прошлой зимой — либо уверенные, что сумеют договориться о новом контракте, либо убежденные, что он стоит дороже. В результате теперь велика вероятность, что за своего же воспитанника спартаковцы могут не получить ни гроша.

Как это было и в 2015 году с проследовавшим тем же маршрутом «Сапсана» Артемом Дзюбой.

Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не каждый способен выдержать такой хейт, как Дзюба. Бакаев должен понимать риски прямого перехода из «Спартака» в «Зенит»

Там, в том числе в силу характера и языка форварда, все было гораздо жестче. Но и на кону для игрока стояла, например, отчетливая Лига чемпионов, где Дзюба в паре форвардов с Халком проявил себя моментально. Теперь же у Бакаева из-за известных всем обстоятельств такой спортивной приманки нет — как минимум на год. А там — как знать.

И тогда, спрашивается, зачем переходить? Ради намного более вероятного чемпионства? А в чем его сладость, если ты прекрасно понимаешь, что оно, скорее всего, будет достигнуто что с тобой, что без тебя? Рассматривать же золотую медаль как необходимую галочку в карьере — как-то совсем утилитарно и практично. Она должна быть чем-то вожделенным, страстно желаемым, а не рутинным. Тому же Дзюбе она покорилась лишь с четвертого сезона в «Зените» и тринадцатого в карьере. Он стал чемпионом позже «Спартака»!

При этом, сколько бы он ни забил за «Зенит», какую бы роль ни играл у сине-бело-голубых и сколько титулов бы ни добыл, фанатский вираж его так и не принял. Напрямую перейдя из «Спартака» в «Зенит», он добился своих спортивных целей, но стал своим среди чужих, чужим среди своих.

Бакаев должен оценить риски и понять, что его ждет в Санкт-Петербурге та же судьба. Внутри коллектива, если он себя проявит там должным образом, все будет в порядке. Но ему придется погрузиться туда с головой и не выныривать. Не поднимать голову на трибуны — и уж особенно в матчах со «Спартаком». Дзюба ведь забивал красно-белым в первых четырех очных встречах, но одних болельщиков это ожидаемым образом воспламенило, а других, его нынешних, — не заставило смилостивиться.

А ведь это очень скверно и противоестественно — когда годами играешь не из любви, а из преодоления неприязни собственной аудитории. И дано это единицам — тому же Дзюбе, для которого бензин как раз негативная мотивация. Двух одинаковых людей не бывает, и далеко не уверен, что Бакаев — такой.

Обратим, кстати, внимание на то, что тема контракта Зелимхана только сейчас, перед самым концом сезона, оказалась на радарах у масс-медиа, тогда как тема Дзюбы семь лет назад полыхала очень долго и ярко. Насколько понимаю, это результат и договоренности, и нормальных отношений между клубом и представителями игрока. Никто из них в скандале не заинтересован.

Бакаев уже многое сделал для «Спартака», чтобы болельщики с «Открытие Банк Арены» его полюбили.

И яркое возвращение из Тулы при Олеге Кононове, когда он, несмотря на скверную игру команды в целом, из матча в матч оправдывал полученную авансом от тренера «десятку».

И шикарный дебют при Доменико Тедеско с переходом с фланга в центр и двумя голевыми передачами в разгромном матче с «Локомотивом». И лидерство по «гол плюс пас» в том же сезоне «Спартака».

И победный гол, пусть и с пенальти, в дерби с ЦСКА в четвертьфинале текущего Кубка России. Не забудем, что он же открыл счет двумя годами ранее на той же стадии с тем же соперником — и то дерби тоже было выиграно, 3:2.

Наконец, кто стал автором единственного мяча в Варшаве в ворота «Легии», который вывел красно-белых в 1/8 финала Лиги Европы — пусть там из-за нефутбольных обстоятельств «Спартаку» против команды своего бывшего тренера Тедеско и не суждено было сыграть? Тоже Зелимхан.

И, если говорить не о футбольной физике, а о лирике, милой сердцу болельщика, то именно он, пусть в этом сезоне забивает очень мало, придает игре «Спартака» креативное начало и тонкость. Его футбол стал выглядеть более зрелым, чем раньше. Время настало. Кризис прошлого сезона, усугубленный тяжело перенесенным ковидом, прошел.

Зелимхан Бакаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Неясность по Бакаеву — из-за того, что бюджет и управление «Спартака» в новом сезоне в тумане?

Меня все-таки не оставляет надежда, что они договорятся. Герман Ткаченко сказал в интервью коллегам, что речь идет не о низкой оценке «Спартаком» уровня Бакаева, а о вопросах с клубным бюджетом на следующий сезон. Миролюбивая лексика агента дает эту самую надежду. Как и данные, что в целом отношения между Ткаченко и «Спартаком» вполне рабочие — это подтверждают недавние новые договоренности по другим его клиентам, Руслану Литвинову и Павлу Маслову. А в ближайшие дни, по сведениям «СЭ», будет объявлено о переподписании талантливого форварда 2004 года рождения Павла Мелешина, сына чемпиона России 90-х годов Алексея Мелешина.

Если же «Спартак» собственными руками отдаст Бакаева «Зениту», это будет символ того, что красно-белые вместо брошенной питерцам перчатки выбрасывают перед ними белый флаг. И, боюсь, не на один год. И не только перед сине-бело-голубыми.

Одна из версий, которые я услышал из посвященных в процесс источников, такова: когда у «Спартака» все было в порядке с деньгами, на самых верхах клуба были не уверены в необходимости Бакаева — и взяли паузу, которая в итоге может стать во всей этой истории роковой. Потому что, когда к нынешней весне в этой самой необходимости убедились, начались события, последствия которых перевернули в том числе и финансовые планы красно-белых даже на ближайшее будущее.

Эти планы — в большом тумане. Бакаев же вошел в праймовый футбольный возраст, когда и нужно создавать себе финансовый задел, по сути дела, на всю жизнь. Торговли между клубом и игроком по деньгам, насколько мне известно, нет, мяч на стороне клуба. Но ясно, что «входить в положение» и соглашаться на значительно более низкие, чем у других клубов, условия игрок не захочет. А вот при прочих равных наверняка останется в «Спартаке».

Впрочем, все это — пока сугубо мои умозаключения, то есть теория. На практике же, по данным источника, до сих пор в этом году дело вообще не доходило до обсуждения конкретных сумм — именно из-за неясности, каким из-за новых реалий вообще будет «Спартак» в следующем сезоне. Причем речь, по информации моего источника, идет не только о бюджете, но и о том, кто будет управлять клубом. Не исключено, что руководство перейдет от четы Федунов к компании «ЛУКОЙЛ».

Сторона Бакаева в прошлом году, по имеющимся данным, сделала два предложения клубу, и если первое можно было счесть завышенным, то второе, в октябре, стало компромиссным. Но в тот момент Салихова, по некоторым сведениям, не была уверена в том, что Зелимхан «Спартаку» необходим, и якобы передала эти сомнения пришедшим в клуб Луке Каттани и Паоло Ваноли. Поглядев на игрока на сборах и в первых официальных матчах, они дали добро на продление. Отношения как со спортивным директором, так и с главным тренером у Бакаева и его окружения можно назвать позитивными.

Но, согласно этой информации, за всю зиму и весну «Спартак» так и не сделал стороне Бакаева ни одного конкретного предложения. Возможно, оно последует уже после финала Кубка.

Тут любопытно еще и то, что «Динамо», соперник «Спартака» в этом финале, по имеющимся сведениям, не оставило надежд его приобрести. А вот о «Локомотиве» речи не идет, поскольку там у трансферного руля Томас Цорн, бывший агент Бакаева, не желающий больше иметь с ним дела.

Лично я с интересом поглядел бы на попытку Бакаева попробовать себя в иностранном клубе — не только из чемпионатов топ-5, но и в Голландии, Бельгии, Португалии, Швейцарии, Австрии... Там, не варясь в закрытом и на глазах скуднеющем российском футболе, можно расти. Но сведений о том, что кто-то оттуда проявляет к нему интерес, пока нет.

«Спартаку», если он изыщет для этого ресурсы, терять такого футболиста, да еще и своего воспитанника, никак нельзя — ведь иностранцев при нынешнем положении дел будет становиться меньше с каждым трансферным окном, и любой россиянин станет еще ценнее. К тому же трофеи добывают в первую очередь футболисты среднего поколения, которые и должны играть в клубах, на них претендующих, ключевые роли. Бакаев — именно такой, и будет странно, если «Спартак» вяло подойдет к последнему шансу его переподписать и вынудит принять другое предложение.

Но если шансов остаться в родном клубе у Зелимхана не будет, не советовал бы ему идти ни в «Зенит», ни в ЦСКА.

Потому что любому человеку, если только его фамилия не Дзюба, психологически тяжело быть своим среди чужих, чужим среди своих.