Массовая стычка произошла в матче между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом»

В матче 13-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Ростовом» произошла массовая стычка. Игра проходит в Каспийске.

В середине второго тайма защитник хозяев Андрес Аларкон в борьбе за верховой мяч столкнулся с вратарем гостей Артемом Петровым. Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов вступился за голкипера и толкнул Аларкона.

Это стало причиной массовой стычки, по итогам которой желтые карточки получили Никита Глушков, Миро (оба — «Динамо»), Олакунле Олусегун и Сулейманов (оба — «Ростов»).