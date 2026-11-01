«Динамо» Махачкала и «Ростов» назвали составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Ростова» на матч 13-го тура РПЛ.

Встреча пройдет на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало — в 15.15 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Махамаджонов, Аларкон, Джавад, Кузяев, Мрезиг, Зинович, Глушков, Сундуков, Лесовой, Агаларов.

Запасные: Магомедов, Шумахов, Кагермазов, Ахмедов, Сандрачук, Апшацев, Хубулов, Джабраилов, Александров, Магомедов, Миро, Сердеров.

«Ростов»: Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Игор Ногейра, Лангович, Миронов, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Ятимов, Голиков, Семенчук, Хлусевич, Чистяков, Михайлов, Комаров, Шанталий, Азнауров, Титов, Чебураков, Шамонин.

Следить за ходом встречи «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)

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