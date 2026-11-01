Газизов — о судействе в матче против «Ростова»: «Выходит за рамки приличия, стопроцентная профнепригодность»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра Андрея Прокопова в первом тайме матча 13-го тура РПЛ против «Ростова».

После первого тайма махачкалинцы уступают «Ростову» со счетом 0:2.

«Эмоции очень плохие и грубые. Две ключевые ошибки допущены, как мне кажется. Мы сейчас смотрим повтор удаление и это не фол последней надежды. Был пенальти на Аларконе. Если ошибаться, то хотя бы в две стороны. То, что сделал судья, выходит за рамки приличия. Стопроцентная профнепригодность. Посмотрим, что будет во втором тайме, но пока это ужас», — сказал Газизов «СЭ».

На 14-й минуте Прокопов после просмотра повтора удалил защитника «Динамо» Махмуда Махамаджонова за лишение соперника явной возможности забить гол.

На 32-й минуте при розыгрыше штрафного защитник «Ростова» Андрей Лангович попал локтем в лицо Андресу Аларкону в штрафной площади гостей, однако арбитр не назначил пенальти.