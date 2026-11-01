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Судейство

Газизов — о судействе в матче против «Ростова»: «Выходит за рамки приличия, стопроцентная профнепригодность»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитра Андрея Прокопова в первом тайме матча 13-го тура РПЛ против «Ростова».

После первого тайма махачкалинцы уступают «Ростову» со счетом 0:2.

«Эмоции очень плохие и грубые. Две ключевые ошибки допущены, как мне кажется. Мы сейчас смотрим повтор удаление и это не фол последней надежды. Был пенальти на Аларконе. Если ошибаться, то хотя бы в две стороны. То, что сделал судья, выходит за рамки приличия. Стопроцентная профнепригодность. Посмотрим, что будет во втором тайме, но пока это ужас», — сказал Газизов «СЭ».

На 14-й минуте Прокопов после просмотра повтора удалил защитника «Динамо» Махмуда Махамаджонова за лишение соперника явной возможности забить гол.

На 32-й минуте при розыгрыше штрафного защитник «Ростова» Андрей Лангович попал локтем в лицо Андресу Аларкону в штрафной площади гостей, однако арбитр не назначил пенальти.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 15:15. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:3
Ростов
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Шамиль Газизов
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 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
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 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
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 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
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 Родина 13 3 3 7 15-28 12
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 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
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16
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