«Динамо» Махачкала — «Ростов»: хозяева остались вдесятером после удаления Махамаджонова

Защитник махачкалинского «Динамо» Махмуд Махамаджонов получил красную карточку в матче с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

Игрок был удален на 14-й минуте за лишение явной возможности забить гол. Главный арбитр Андрей Прокопов принял решение после подсказки ВАР.