Игдисамов назвал великолепной работу судей в матче ЦСКА с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил работу арбитра Игоря Капленкова в матче 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Великолепно. Вопросов к судейству нет», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

На 48-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы из-за офсайда у Гедеона Гузины.

На 69-й минуте два футболиста «Оренбурга» упали в штрафной ЦСКА после борьбы с соперниками. На 74-й минуте мяч попал в руку защитнику армейцев Джамалутдину Абдулкадырову, а на 90+8-й — в руку игроку хозяев Ренату Голыбину. Во всех трех случаях судья не увидел оснований для назначения 11-метрового удара.

После 13 матчей ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 очками располагается на седьмой строчке.