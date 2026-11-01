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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков оценил игру «Спартака» в этом сезоне

Жуков о «Спартаке»: «До сих пор нет стабильности. Но команда все равно борется за чемпионство»

Константин Белов
Корреспондент

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак» играет неровно. Бывают хорошие встречи, а бывают такие, как с ЦСКА. До сих пор нет стабильности. Но все равно команда борется за самые высокие места, находится в чемпионской гонке. Главная проблема «Спартака» не в какой-то конкретной линии, а в нестабильности», — сказал Жуков «СЭ».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

В 13-м туре «Спартак» в гостях сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

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ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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