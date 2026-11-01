Жуков о «Спартаке»: «До сих пор нет стабильности. Но команда все равно борется за чемпионство»

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в этом сезоне.

«Спартак» играет неровно. Бывают хорошие встречи, а бывают такие, как с ЦСКА. До сих пор нет стабильности. Но все равно команда борется за самые высокие места, находится в чемпионской гонке. Главная проблема «Спартака» не в какой-то конкретной линии, а в нестабильности», — сказал Жуков «СЭ».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

В 13-м туре «Спартак» в гостях сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 19.45 по московскому времени.

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