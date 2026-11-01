«Динамо» Махачкала — «Ростов»: Кучаев удвоил преимущество гостей

«Ростов» удвоил преимущество в гостевом матче с махачкалинским «Динамо» в 13-м туре РПЛ — 2:0.

На 40-й минуте гол забил Константин Кучаев.