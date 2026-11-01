«Оренбург» — ЦСКА: гол Пуэблы отменили после вмешательства ВАР

Гол полузащитника «Оренбурга» Дамиана Пуэблы на 48-й минуте матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА был отменен после вмешательства ВАР.

ВАР Ян Бобровский и АВАР Евгений Буланов зафиксировали офсайд у нападающего хозяев Гедеона Гузины, после прострела которого Пуэбла отправил мяч в ворота гостей.

Встреча проходит на стадионе «Газовик».

«СЭ» ведет трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)

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