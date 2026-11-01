Игдисамов о потасовке в игре ЦСКА с «Оренбургом»: «Не понимаю, почему тренеры выбегают на поле»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал массовую потасовку во время матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

На 77-й минуте встречи между игроком ЦСКА Иваном Олейниковым и нападающим «Оренбурга» Хорди Томпсоном произошла стычка, которая переросла в массовый конфликт с участием других футболистов и запасных. Оба игрока получили желтые карточки.

«Обычные футбольные эмоции. Единственное, не понимаю, почему тренеры выбегают на поле. Футболисты сами разберутся. Есть определенный этикет, который надо соблюдать, разговаривать со своими футболистами.

Поэтому все и переросло в такую потасовку. Было очень много эмоций, неприятных, грязных слов на поле. Да, мы играем в футбол, боремся за очки, но определенное достоинство должно быть», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

После 13 матчей ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 очками располагается на седьмой строчке.