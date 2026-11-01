«Оренбург» — ЦСКА: команды устроили потасовку на поле на 76-й минуте матча

Между игроками «Оренбурга» и ЦСКА произошла потасовка на 76-й минуте матча 13-го тура РПЛ.

Защитник «Оренбурга» Максим Сивис и его одноклубник, полузащитник Хорди Томпсон сцепились с запасными игроками ЦСКА на бровке поля. Вскоре в потасовку вступили и другие полевые игроки.

По итогу главный судья Игорь Капленков показал три желтые карточки: вратарю «Оренбурга» Богдану Овсянникову, Томпсону, а также полузащитнику ЦСКА Ивану Олейникову.

Встреча проходит на стадионе «Газовик».

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