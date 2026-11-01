«Балтика» — «Акрон»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Акроном» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Чивич, Андерсон, Муйоколо, Гассама, Бевеев, Шильцов, Мендель, И.Петров, М.Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Рядно, Варатынов, Кирш, Муфи, Беликов, Поспелов, Ковач, Мурид, Голенков, Оффор, Порохов.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эшковал, Неделчару, Хосонов, Марадишвили, Оганесян, Пестряков, Шуманский, Тедич.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роша, Попенков, Аревало, Сидоренко, Базилевский, Болдырев, Джурасович, Дмитриев, Дуду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)

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