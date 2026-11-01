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Балтика — Акрон: стартовые составы на матч 13 тура РПЛ 1 ноября 2026

«Балтика» — «Акрон»: стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Акроном» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Чивич, Андерсон, Муйоколо, Гассама, Бевеев, Шильцов, Мендель, И.Петров, М.Петров, Хиль.

Запасные: Любаков, Рядно, Варатынов, Кирш, Муфи, Беликов, Поспелов, Ковач, Мурид, Голенков, Оффор, Порохов.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Эшковал, Неделчару, Хосонов, Марадишвили, Оганесян, Пестряков, Шуманский, Тедич.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роша, Попенков, Аревало, Сидоренко, Базилевский, Болдырев, Джурасович, Дмитриев, Дуду.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Акрон

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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