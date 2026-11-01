Шавло о работе Карседо в «Спартаке»: «Иногда команде не хватает концентрации и реализации»

Бывший футболист и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Болельщики всегда требуют от команды хорошей игры и результата. К сожалению, не всегда это получается — футболисты не роботы. Иногда не хватает концентрации, поэтому в начале встреч красно-белые пропускают. И не хватает реализации.

«Спартак» в дерби с ЦСКА создал много моментов, могли и вничью сыграть. Но главное, чтобы команда держалась в группе лидеров, а все будет решаться весной. После трансферного окна и сборов», — сказал Шавло «СЭ».

После 12 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками.

Красно-белые уступили ЦСКА в 12-м туре РПЛ — 0:2.

Красно-белые сыграют на выезде с «Локомотивом» в 13-м туре чемпионата России сегодня, 1 ноября. Начало — в 19:45 по московскому времени.