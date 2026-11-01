Министр спорта Оренбургской области объяснил, почему клуб отказывается от натурального газона на стадионе

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин в разговоре с «СЭ» объяснил, почему «Оренбург» предпочитает искусственное покрытие натуральному газону.

— Рассматривается ли в перспективе вариант, при котором команда будет проводить матчи на натуральном поле?

— В этом году мы обновили газон. Но считаем, что в нашем климате, который отличается большой сухостью, достаточно сложно содержать натуральное покрытие в идеальном состоянии. Мы понимаем, что из-за климатических особенностей будем сохранять искусственное покрытие. Содержать натуральный газон в таких условиях очень дорого, — сказал Панькин «СЭ» на форуме «Россия — спортивная держава».

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