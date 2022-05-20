Дзагоев покидает ЦСКА. В 2008-м его называли новым Бекхэмом и ждали в «Реале»

Вспоминаем первый взрослый сезон легенды красно-синих.

«Я молился, чтобы забить»

В конце 2007 года стало известно, что ЦСКА приобрел у команды «Крылья Советов-СОК» защитника Антона Власова, нападающего Дмитрия Рыжова и полузащитника Алана Дзагоева. За троих футболистов москвичи заплатили 360 тысяч долларов. Власов так и не провел за армейцев ни одного матча, в активе Рыжова 10 встреч, Дзагоев же отыграл за красно-синих 14 лет.

Полноценный дебют 17-летнего полузащитника за ЦСКА состоялся в чемпионате России-2008. Главный тренер Валерий Газзаев включил Дзагоева в стартовый состав на матч 10-го тура с «Химками». И Алан, играя на позиции «под нападающим», использовал этот шанс на все сто процентов. На 14-й минуте он подал угловой, а Сергей Игнашевич переправил мяч в сетку. А еще через семь минут атакующий хавбек отличился сам. Сыграв в «стенку» с Вагнером Лав, вырвался на оперативный простор и технично пробил мимо Романа Березовского.

— Что ощутили, забив гол? — спросили Дзагоева после игры.

— Что-то неповторимое. Все внутри всколыхнулось. Даже слезы на глаза навернулись. Был уверен, что сыграю хорошо. Ничего не снилось, но я молился, чтобы забить. И был услышан.

Унижение «Спартака»

Далее чемпионат России взял паузу в связи с Евро-2008, а после возобновления сезона Дзагоев принял непосредственное участие в разгроме «Спартака» — 5:1, приняв участие в трех голевых атаках.

15-я минута. Малик Фати сфолил на Милоше Красича у правой бровки. Дзагоев со штрафного подал на дальнюю штангу, удар Алексея Березуцкого головой пришелся в Вагнера, который, мгновенно сориентировавшись, с разворота переправил мяч в сетку. 0:1.

34-я минута. Сергей Ковальчук сфолил против Дзагоева. Последовал быстрый розыгрыш стандарта: Юрий Жирков отпасовал на Дзагоева, тот с угла штрафной внешней стороной стопы вырезал мяч Вагнеру — удар головой с 10 метров был неотразим. 0:2.

51-я минута. Моцарт сфолил против Красича. Дзагоев подал с правого фланга, Красич кивком головы отправил мяч в левый от Стипе Плетикосы угол. 0:4.

«СЭ» выставил Дзагоеву высокую оценку — 7,5 балла. Он удостоился похвалы и от одного из самых креативных полузащитников в истории российского футбола — Александра Мостового:

— Если же говорить о Дзагоеве, который отдал в игре три голевые передачи, то за этим парнем слежу еще с майского матча ЦСКА против «Химок», когда он вышел в основе и забил свой первый гол. Уже тогда мне показалось, что Алан выделяется на фоне остальных нестандартными действиями — не боится получить мяч, пойти в обводку, взять игру на себя. Мне всегда импонировали такие футболисты. Дзагоев, несмотря на молодость, имеет отличные задатки, и прошедшая игра это в очередной раз подтвердила. А армейцам могу только посоветовать почаще использовать парня и постараться не загубить его талант.

Алан Дзагоев и Евгений Алдонин. Фото «СЭ»

Впрочем, сам Дзагоев неохотно говорил о своих успехах и признавал, что пока еще физически не до конца готов к матчам такого уровня:

— Я еще не готов к таким нагрузкам, да и скорости совсем не те, что в юношеском футболе. Меня пока не хватает на два тайма, я и сам об этом знаю.

Дубль в ворота «Зенита»

В следующем туре — против «Амкара» — полузащитник сделал еще один ассист.

«Игра 18-летнего Дзагоева достойно смотрелась и на этот раз, — писал корреспондент «СЭ». — Причем действовал он в типичной манере Карвалью — не нынешнего, заметно потяжелевшего, конечно, а двух-трехлетней давности. Алан смело брал игру на себя и выдвигался на позицию второго нападающего, устраивал замысловатые «стеночки» с Вагнером, умело использовал дриблинг, «подставлялся» под защитников-гренадеров хозяев, зарабатывая фолы. Ко всему прочему, Дзагоев, как когда-то и Карвалью, выполнял почти все угловые и штрафные удары. И делал это довольно искусно, хотя и не так эффективно, как в поединке против красно-белых».

На 69-й минуте зрители увидели маленький шедевр в исполнении хавбека. Получив мяч от Евгения Алдонина, Дзагоев сделал классную разрезающую передачу на Красича, который во второй раз вывел ЦСКА вперед — 3:2.

Алан Дзагоев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Во второй половине июля в игре ЦСКА наступил спад. В четырех встречах армейцы набрали лишь три очка. Дзагоев не выделялся на фоне остальных, а в матче с «Зенитом» и вовсе отличился со знаком минус, получив две желтые карточки (вторую — за симуляцию).

Та история не выбила его из колеи. Напротив, в августе-сентябре Дзагоев был просто неудержим, из ассистента переквалифицировавшись в голеадора. Семь матчей — шесть голов и две передачи!

Особняком стоит встреча все с тем же «Зенитом». Дзагоев полностью реабилитировался за удаление в первом круге, оформив дубль. Армейцы одержали важнейшую победу на выезде — 3:1.

ЦСКА забил в первой же атаке. Вагнер Лав на подступах к чужой штрафной сделал то, что редко кому удавалось — обыграл Анатолия Тимощука и бросил в прорыв Дзагоева. Тому без проблем удалось уйти от опекунов и уложить мяч мимо Вячеслава Малафеева в ближний угол.

А во втором тайме Жирков накрутил на своем левом фланге Ивицу Крижанаца, ушел к линии ворот и оттуда выкатил мяч следовавшему параллельным курсом Дзагоеву, перед которым оставался лишь совершенно пустой угол.

— Дзагоев — суперигрок! Сегодня играл отлично. Ждите его появления в сборной, — заявил после матча Жирков.

Комплимент от Аршавина, штанга в матче с Германией

Ждать пришлось недолго.

Гус Хиддинк вызвал Дзагоева на гостевой матч отборочного турнира ЧМ-2010 против Германии и выпустил его на замену сразу после перерыва вместо Рената Янбаева при счете 0:2. Ход голландца себя оправдал. Дзагоев стал одной из самых заметных фигур в составе россиян, сразу же найдя общий язык на поле с Андреем Аршавиным. А на 87-й минуте мог стать главным героем встречи и принести нашей команде ничью, однако мяч после его удара угодил в штангу...

«Выход на поле Дзагоева стал ключевой предпосылкой коренного перелома, — заметил в своем материале обозреватель «СЭ». — И дело не столько даже в юном армейце как таковом (хотя его дебют, безусловно, удался), сколько в возврате нашей сборной к привычной в последнее время атакующей концепции. А уж взаимодействия Дзагоева с Аршавиным доставляют удовольствие им обоим — не зря ведь зенитовец в одном из моментов отправил своего одноклубника Зырянова подальше от углового флажка, призвав туда дебютанта, после чего корнер едва не привел к голу».

— Алан сыграл очень неплохо. Учитывая, что ему всего восемнадцать, можно смело говорить, что он — будущее нашей команды, — констатировал Аршавин.

— Получается, не только будущее, но уже и настоящее. В одном моменте вы отправили от флажка Зырянова, который до этого подавал угловые, и позвали туда Дзагоева...

— Да, было такое. Я знаю, что он хорошо исполняет «стандарты», к тому же наши высокорослые игроки, приходящие в чужую штрафную при угловых, — тоже армейцы. Вот и в тот раз возникла опасность.

— Дзагоев очень хорошо вписался в команду, — это уже комментарий Хиддинка. — Для футболиста, которому недавно исполнилось 18 лет, это замечательно. Войдя в игру, поначалу немного волновался, но затем освоился и довольно быстро поймал нужный ритм. Дзагоев — по-настоящему умный игрок, способный выдать тонкий пас и обострить ситуацию. В Дортмунде он лишний раз это подтвердил.

Однако сам футболист ЦСКА был безутешен, прокручивая в голове нереализованный голевой момент.

— Там было несколько вариантов, — рассказывал он корреспонденту «СЭ». — Можно было и в ближний угол пробить, и попытаться перебросить вратаря. Я решил действовать иначе. Конечно, имел все шансы нанести более направленный удар. Но в последний момент, к сожалению, слегка поскользнулся. Жаль, момент-то был замечательный. Не хватило каких-то сантиметров... Обидно так, что словами не передать.

Вагнер Лав, Алан Дзагоев и Юрий Жирков. Фото «СЭ»

— Как в целом оцените свою игру?

— Не могу сказать, что доволен собой. Скорее наоборот. Должен был забивать, но, увы, угодил в штангу. Пару раз мог Аршавину отдать более удобные передачи. Однажды и вовсе должен был вывести его один на один.

— Нам кажется, вы слишком самокритичны.

— Не знаю. Матч проигран, так что радоваться особо нечему. Еще я мог бы побыстрее управляться с мячом. Как только получал пас, немцы меня атаковали втроем. В таких ситуациях надо действовать как можно быстрее, а я, случалось, мешкал.

Дзагоев стал самым юным полевым игроком, сыгравшим за главную команду страны (18 лет, три месяца, 24 дня). В более раннем возрасте на поле выходил только другой армеец, вратарь Игорь Акинфеев (18 лет, 20 дней). Правда, в отличие от Дзагоева не в официальном, а в товарищеском матче. Достижение Дзагоева в сентябре 2021 года побил динамовец Арсен Захарян. Он вышел на поле во встрече с хорватами в возрасте 18 лет трех месяцев и пяти дней.

«Почему он всегда открывается в штрафной на правой штанге?»

Дзагоев стал ярким игроком российского чемпионата, о нем все чаще стали говорить если не в восторженных, то в комплиментарных тонах. Однако были и довольно осторожные оценки. Так, Андрей Талалаев, тренировавший Алана в юношеской сборной России, признавая несомненный талант молодого хавбека, указывал и на недостатки в его игре:

— С одной стороны, он прекрасно воспитан. С другой — чрезвычайно остро переживает поражения. И очень любит футбол в себе, а не себя в футболе. Поэтому не могу поверить, что его зацепит «звездная болезнь». Говорите, не может ли он измениться после подписания первого серьезного контракта? Насколько знаю, для его возраста у него очень хороший контракт с ЦСКА. Но после его подписания негативного эффекта я не заметил. Наоборот — реакция была позитивной и выразилась в стремлении эту непривычную пока зарплату максимально отработать.

— В чем ему надо прибавить на футбольном поле?

— В ведении единоборств. В работе левой ногой в завершающей стадии атаки. Почему он всегда открывается в штрафной на правой штанге — даже когда нужно на левой? Это происходит на подсознательном уровне и связано с тем, что одна нога — профилирующая. Хотя «одноногим» его, конечно, назвать нельзя. Улучшения требует и игра головой, причем тоже в заключительной стадии. Словом, для выхода на новый качественный уровень Дзагоеву нужно сделать еще многое.

— Чего в исполнении Дзагоева мы еще не видели?

— Проявления лидерских качеств на уровне команды премьер-лиги — таких, как у Жиркова. Функциональной готовности на все 90 минут. При условии, что он не снизит требовательность к себе, а также при хорошей игре команды, Алан все это предъявит в следующем году.

— Алан выделялся с самого начала, — в свою очередь заметил Игорь Колыванов, в 2006-2008 годах тренировавший юношей сборной России до 19 лет. — Сразу было видно, какой это талант. Поначалу ему, правда, не хватало физических кондиций, но сейчас он их набрал, и сразу понятно, как высок его уровень. Но ему повезло и с условиями — с клубом, с Валерием Газзаевым. В наше время таких ярких ранних дебютов было побольше — Добровольский, Шалимов, Мостовой. Надеюсь, более оптимистичным окажется и ближайшее будущее: инфраструктура нашего футбола укрепляется, что дает плоды.

«Реал» будет «вести» Дзагоева"

В конце 2008 года Дзагоев продолжал сверкать. Через 12 дней после своего дебюта в сборной он навел шороха в Кубке УЕФА. В матче группового турнира против «Депортиво» (3:0) он уже к 12-й минуте оформил дубль. Его крученый удар со штрафного в дебюте встречи пришелся точнехонько в «девятку»! Через три минуты армейцам удалась классная атака. Вагнер с легкостью избавился от опеки одного защитника, потом обыграл другого, продвигаясь к воротам вдоль лицевой линии. После этого бразилец выдал отличный пас Дзагоеву, который в касание переправил мяч в сетку.

Забив, Дзагоев не успокоился. Отдал, не глядя, классный пас «шведкой» Вагнеру. Во втором тайме от линии ворот блестяще отпасовал Алдонину, после чего был создан голевой момент. А на исходе первого едва не свел с ума Лужники «финтом Зидана». До конца он, правда, не удался: обернувшись вокруг своей оси, полузащитник в последний момент чуть отпустил мяч. Присутствовавший на игре Владислав Радимов был поражен действиями 46-го номера хозяев:

— «Финт Зидана» я увидел у Дзагоева впервые, и он произвел на меня сильное впечатление. Сама попытка его исполнить в таком матче дорогого стоит. И говорит об уверенности, появившейся у Алана по ходу матча. А то, что финт почти удался, этой уверенности ему еще добавит.

«У него же кровь бурлит от одного вида травы, пусть даже искусственной, у него дрожь по телу от чувства обладания мячом, блеск в глазах от предвкушения счастья, которое он испытывает, выходя на полянку, как сам ее называет! — писал обозреватель «СЭ». — Дзагоев не экономит эмоций, которых у него гигантский, по-юношески нетронутый запас, не думает об усталости, не щадит ног. Он — живое воплощение молодости, которой все по плечу и про которую в советское время было написано множество патриотических песен. Вот он — их герой, который за идею готов горы свернуть, рвануть ради игры хоть за туманом, а хоть за запахом тайги».

Вдохновенная игра молодого хавбека не могла пройти мимо испанских СМИ. Авторитетное издание Marca после крупной победы армейцев посвятило Дзагоеву материал на первой полосе: «Новый Бекхэм для «Реала»?

«Дзагоев, новая русская жемчужина, — в списке возможных приобретений «Реала». Он блеснул, забив два гола-красавца в ворота «Депортиво», — говорилось в статье.

В материале рассказывалось о том, что спортивный директор мадридцев Предраг Миятович после поражения в Лиге чемпионов от «Ювентуса» активизировал поиски атакующего правого хавбека. По мнению Маrса, «команде необходим новый Бекхэм». При этом в «Реале», по информации издания, были прекрасно осведомлены, что Дзагоев чаще всего действует в центральной зоне. Но, как считал Миятович, российский футболист вполне мог выступать, располагаясь ближе к правому флангу.

Алан Дзагоев. Фото «СЭ»

Корреспондент «СЭ» тогда связался со своим испанским коллегой Хуаном Кастро, чтобы получить некоторые пояснения.

— На Дзагоева «Реал» обратил внимание не так давно и рассматривает его как футболиста, который может усилить клуб в перспективе, — заметил испанский журналист. — Так что ближайшей зимой никакого предложения по нему мадридцы не сделают. Да и следующим летом, скорее всего, этого тоже не произойдет. Думаю, все это время «Королевский клуб» будет вести игрока, то есть внимательно за ним следить. Такое «ведение» может занять год, а то и больше. Но то, что его фамилия присутствует в списках, — сто процентов.

«Реал»? Мне больше нравится «Челси»

Сам Дзагоев с юмором воспринял новость об интересе к нему со стороны «Королевского клуба».

— Мне уже сообщили, что пошел такой слух, — улыбнувшись, сказал 18-летний армеец в разговоре с корреспондентом «СЭ». — Уверен, что это не всерьез.

— А если всерьез?

— В любом случае я рассчитываю еще долго выступать за ЦСКА.

— «Реал» входит в число клубов, которым вы симпатизируете?

— Вообще-то мне больше всего нравится «Челси». Уже четыре года болею за эту команду.

— Чем вас так привлекают «синие»?

— Многим. Например, ротацией состава. Вроде бы в команде 22 человека — а все одинаково для нее важны и выступают регулярно.

— Испанцы полагают, что вы с одинаковой пользой можете действовать и в центре, и справа. Они правы?

— Думаю, что на фланге я не смогу отыграть так, как на позиции атакующего центрального полузащитника. Хотя бы потому, что «физики» не хватит. Там же нужно носиться туда-сюда по бровке. Не уверен, что у меня получится успевать за игрой.

— Многие футболисты мечтают о европейской карьере...

— ...а я не из их числа. По крайней мере пока. Сколько примеров перед глазами — люди отправляются за границу, а потом быстро возвращаются. Уверен, что рано уезжать из России не стоит. И потом — мне очень нравится моя нынешняя команда.

Дальше попадания в списки «Реала» дело не пошло. По итогам сезона-2008 Дзагоева признали лучшим молодым футболистом России (20 матчей в РПЛ, 8 голов, 8 результативных передач).

Впереди его ждали три чемпионства с ЦСКА, феноменальная игра против чехов на Евро-2012, голы в ворота «Манчестер Юнайтед», «Интера» в Лиге чемпионов, предложение от «Тоттенхэма», включение в «Список 33 лучших РФС» (9 раз, два первых места), золотой гол в Казани-2016, лезгинка в самолете, голевой навес на Марио Фернандеса в игре с хорватами, подаривший нам надежду на полуфинал домашнего чемпионата мира, бесконечные травмы...

В силу разных причин Дзагоев, конечно, не смог полностью реализовать свой потенциал. Однако в любом случае оставил яркий след в истории ЦСКА, да всего российского футбола.