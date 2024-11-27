О коррупционных схемах, бюджетных средствах и задачах «Крыльев Советов».

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев во вторник, 26 ноября, на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали 36 миллионов рублей за помощь в судействе, и обратил внимание на необходимость разобраться с коррупционными схемами в российском футболе.

А после дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о взаимодействии по данному вопросу с правоохранительными органами, дальнейшей судьбе самарского клуба и степени участия региона в жизни команды в будущем.

История в «Крыльях» — не единственная. Надо бороться с системой

— Не боитесь, что сказанные вами слова о коррупции могут повлиять на «Крылья Советов»? Например, приведут к снятию очков.

— Комиссия Госсовета — это орган, созданный, чтобы обсуждать вопросы всей страны. Сейчас секретарем госсовета является Александр Дюмин. Когда он организовывал работу, то сказал, что мы должны по-настоящему положительно влиять на развитие государства. Честно, еще полгода назад я не был погружен в футбол так сильно. Сейчас разобрался. «Крылья Советов» — легендарная команда, которая у нас была, есть и будет. Но история, произошедшая в клубе, — не единственная. Есть сложившаяся система. Решение я принял, планирую доводить его до конца. Ситуация негативно влияет на отечественный спорт. Молодые спортсмены видят, что сейчас есть факторы, влияющие на результат игры. Не их стремление, а возможность клуба договориться о финансировании судейской неофициальной истории. В Самаре мы приняли решение, что, если мы не будем финансировать эту систему, она отпадает.

Мы осознаем меру ответственности за «Крылья». Уверен, что с РФС с ответственными чиновниками обсудим. В бюджет клуба мы направляем 1,8 миллиарда рублей — это очень много, особенно во время СВО. Но это профессиональная команда, которая влияет на массовый спорт. Было выявлено много экономической неэффективной работы, а далее мы нашли шантаж, из-за которого деньги уходят на коррупционные схемы. У нас хорошие отношения с РФС, мы работаем с ними.

Добавлю, что мне позвонили несколько губернаторов и предложили идеологию «чистый спорт». Я не один. Ответственность за клуб несу я.

— Правильно ли мы понимаем: перед заявлением вы заручились поддержкой и не боитесь, что оно сильно повлияет на ситуацию в клубе?

— Вы абсолютно неправильно меня поняли. Ни с кем не советовался. Собирал информацию. Поняли отношения. Ситуацию полностью узнали. Не сильно понимаю резонанс. Все же об этом знают. Уверен, что для команды это не будет существенным препятствием в жизни. Такая темная структура обычно бывает побеждена. Если команда понесет существенный ущерб, отвечу перед болельщиками и перед командой.

«Солидарность Самара Арена». Фото ФК «Крылья Советов»

Взаимодействие с правоохранительными органами ведется аккуратно

— Правоохранительные органы уже обращались с вопросом, кто сообщил вам о 36 миллионах рублей?

— Требовали не бюджетные деньги. Как я понял, просили наличный расчет. Если регион финансирует команду, то это обнал или бартер. Взаимодействие? Представители довели до губернатора: долг существенный, нужно им заняться. У меня есть факты, чтобы обратить внимание на проблему, не бояться признать ее наличие. Знаю, судейский корпус в большинстве своем состоит из порядочных людей, но остались метастазы. Взаимодействие с правоохранительными органами ведется, но очень аккуратно.

За последний месяц у судей произошло резонансное отстранение без объяснений причин. Эти вещи связаны. У нас в клубе произошли изменения, будут еще. Но я просто предложил своим коллегам-губернаторам не давать бюджетных денег в коррупционную систему, если она есть. А добиться чистого спорта.

— Отстранение, на которое вы намекали, — Владислав Безбородов?

— Мы взаимодействуем с судейским комитетом плотно и активно. Логичнее адресовать этот вопрос коллегам. Не готовился и не готовил никого, чтобы эта тема стала резонансной. Поручил коллегам, чтобы губернаторам завтра отправили письмо-приглашение в нашу инициативу «Чистый спорт». Не только в футболе. Установим взаимодействие с РФС, министерством спорта как регулятором. Уверен, дальше появится больше фактологии. Все, что я хотел, сказал. Дальше уже очередь для журналистского расследования.

Профессиональный спорт должен развиваться без большого количества бюджетных денег

— В бюджетных командах есть легионеры из стран НАТО и недружественных стран. Стоит ли поднять инициативу, чтобы таким командам обходиться без них?

— Назову цифру, которая меняется из года в год: около 4 миллиардов рублей мы направляем в профессиональные команды. Это очень много. Ребята на СВО много в чем нуждаются, на линии соприкосновения многого не хватает. Профессиональный спорт должен развиваться без огромных бюджетных денег. Аудит показал, что вопросом нужно заниматься, нельзя рубить шашкой. Мы пойдем по модели Нижнего Новгорода, где было сформировано АНО, которое занимается управлением регионального спорта. Мы хотим поддерживать спортсменов. Речь идет о том, чтобы излишки финансовой нагрузки перенести на частных партнеров, они у сильных клубов есть. Управлять будем через АНО.

— Вы обратились к коллегам-губернаторам. У вас не было идеи распространить призыв: не давать деньги на дела, связанные с судейством? Чтобы были общие правила игры для всех 16 клубов, а не только для бюджетников?

— Вы невнимательно меня слушали. Сказал на совещании, что приглашаю губернаторов и тех, кто финансирует профессиональный футбол. Это дело не столько в бюджете. Если задуматься, компании, направляющие деньги в спорт высших достижений, могли бы вкладывать в свою инвестпрограмму, в развитие научного сектора. Добавленная стоимость позволила бы нашей экономике быть сильнее. Есть на сто процентов частная компания «Акрон». Кроме того, клубы финансируют государственные компании, банки, букмекеры. Решение нужно принимать вместе.

— Обсуждали проблему судейства с Павлом Каманцевым?

— Мы работаем с ним уже два месяца. Честно говоря, мы взаимодействуем по многим направлениям юридической практики. Не только с ним, со многими людьми. Над тактикой и стратегией будем думать уже завтра.

— В матче с «Ахматом» судейство было отвратительным. Это может быть вашей реакцией на качество работы арбитров?

— Сумма 36 миллионов уже одиозная. Что это? Аферист на аферисте или все по-настоящему? Представьте, сколько людей рассчитывали, что они будут иметь достаток, а они его не получили. Но я уважительно отношусь к судьям. Есть отдельные элементы, которые нужно рвать как гнилые зубы, чтобы они не мешали развиваться организму. Но доказательств у меня нет, я говорю про системный вопрос. И это важнее, чем один матч.

Судья показывает красную карточку. Фото «СЭ»

Сейчас не время и не место называть источник информации

— Кто сообщил вам про 36 миллионов? Называются Тархан Джабраилов, Руслан Алиев.

— Тоже хотел спросить, кто за эти инсайды донатит. С правоохранительными органами никто не рекомендовал шутить. По форме и функционалу взаимодействия давать суждения и домыслы за объективную фактуру. Как вы понимаете, я никому не должен озвучивать детали. Вы назвали разные фамилии. Джабраилов обеспечивал там, где нет полномочия федерального и регионального бюджета, в первую очередь военнослужащих. Работу только начинаем. Она сложная с точки зрения организации.

Второго человека — слышал. Да, знаю, что он работал в «Крыльях», может показаться одним из участников организации финансирования клуба. Если в самой команде нет желания или необходимости проводить такой аудит... Писали, что я инициировал крупные проверки. Аудит идет полным ходом. Есть системные вещи, которые нужно решать чуть позже. Некоторые результаты приводят к точечным заменам. Уверен, если будут у коллег из правоохранительных органов сообщения, они, как всегда, доведут до меня эту информацию. Я как губернатор региона обеспечиваю полное взаимодействие. Это моя обязанность.

— Вы не можете объявлять, потому что вас обязывает следствие?

— Нет, просто не буду озвучивать, и все. С точки зрения организации всех процессов, внутренних проверок сейчас не время и не место.

— По результатам аудита уволен Сергей Корниленко и отстранено руководство, как вы сообщали РБК сегодня. Значит, возможно, спортивный директор имеет отношение и к нарушениям, о которых вы сегодня заявили?

— У нас осталось две игры. Приезжайте, не будем отвлекать кучу людей. С огромным уважением отношусь к журналистскому корпусу. Особенно к расследователям. Буду рад получить письменные вопросы.

— Вы готовы допустить кого-то из болельщиков к руководству «Крыльев Советов»?

— Такое решение «Лады» для меня было понятно. Хоккей определяет наше социальное самочувствие. Представители фанатского сообщества там необходимы. Что касается «Крыльев», то у нас в наблюдательный совет входят легенды. У меня еще не зашоренный взгляд, я экспериментирую. Летом встречались с футболистами, я сказал им: готов посадить рядом с собой в органе управления и обсуждать стратегию развития клуба. Думаю, что привлечение фанатского сектора допустимо. Но нужно посоветоваться с советом директором, легендами клуба. Оздоровительный процесс без конструктивного мнения болельщиков не может быть.

— Такая система была в начале 2010-х. Но фанат в руководстве был номинальный, решения принимались без него.

— Конечно, люди не поверят, если десять раз повторялось одно и то же. Я не всегда был болельщиком «Крыльев Советов», но активно поддерживал тульский «Арсенал». Мне обидно за состояние нашего футбола. Мне неприятно видеть имитации на поле. Они всегда вызывают раздражение. У нас ее не будет, а будет все по-настоящему. Может, звучит громко. Но я так планирую свою работу.

Футболисты «Крыльев Советов». Фото ФК «Крылья Советов»

Согласовали концепцию развития «Крыльев» на три года

— Вы сказали об уходе нескольких руководителей клуба. Можете конкретизировать, кто отправлен в отставку кроме Корниленко? Останется ли Вадим Андреев?

— Вы правы, что ситуация развивается очень быстро. Было принято решение по двум функционерам. Я не конечная инстанция, не увольняю сотрудников клуба. Мы сегодня согласовали для себя концепцию стратегии на ближайшие три года. Во-первых, команда должна стабильно находиться в восьмерке, уверенно быть шестой-восьмой. Во-вторых, нужно три новых представителя самарского футбола в команде. В-третьих, посещаемость должна достигнуть 30 тысяч зрителей, у нас в пике сейчас еле-еле 14 тысяч. Глава РФС Александр Дюков просил обратить внимание на это, поскольку зрителей на трибунах катастрофически мало. В-четвертых, мы должны вернуть ощущение праздника в город, когда играет родная команда. В-пятых, перенаправляем бюджетные средства из профессионального спорта в массовый. Наша задача — минимизировать вплоть до нуля участие бюджетных денег. Хотим до 20 процентов снизить представительство бюджетного компонента в «Крыльях».

— Почему вы молчали два месяца?

— А почему всю жизнь люди, которые участвуют в этом, ничего не озвучивают? Я не понимаю. Задайте себе этот вопрос и напишите статью, как это происходит. Это было бы справедливо.

— Так и не поняли из ваших слов: двухмесячная пауза, которая была... Какой сейчас у ситуации правовой статус? Многие узнали о проблеме из вашего заявления. Как бы вы назвали свое заявление — это факты или догадки?

— Я сегодня сделал доклад, где обозначил проблематику конкретного клуба РПЛ. Проблематика в том, что, по информации достаточно ответственных руководителей как в клубе, так и вне клуба в судейской системе, «Крылья» обязаны выплатить 36 миллионов по понятиям людям, которые представляют судейскую систему, а также, чтобы хорошо судили. Нужно прекратить это делать, с точки зрения того, что я объявил.

— Это факты, с которыми можно обращаться в правоохранительные органы?

— Если бы была информация, которая приравнивалась к фактам, можно было бы обращаться.

— Вы говорили лестно по поводу судейского комитета и одновременно о системе с этими суммами. Но ведь Каманцев достаточно давно является членом судейского комитета. Можем ли мы предположить, что он знал об этой системе?

— Если меня спрашивают, почему два месяца не озвучиваю, то идет серьезная работа. Почему все молчат? У меня большой круг общения. Многие знакомые пишут сейчас. Все знают. Проблема есть, она носит деструктивный характер. Но все молчат, почему так было? Может, вместе выйдем на ответ, который не понравится, но позволит очиститься и создать новую систему?

— Встречались ли вы в тульском «Арсенале» с «темной стороной» футбола?

— Работал в Туле восемь лет. Уверен, что организация спорта была безупречная. Хотя везде, где есть люди, могут быть разные ситуации. Но я видел только ту часть, за которую лично переживал. Например, я болел за Дзюбу, а потом он стал капитаном сборной.

Табло на «Солидарность Самара Арене». Фото ФК «Крылья Советов»

Мы сокращаем бюджет «Крыльев»: 800 миллионов рублей. Хотим, чтобы частные партнеры заместили остальные средства

— В команде нет спортивного директора. Когда ожидается новый? Какие планы на зимнюю трансферную кампанию?

— У нас технической проблемы нет. Функции спортивного директора исполняет генеральный. Он будет обеспечивать трансферную кампанию. Команда сплачивается в боевых условиях. Подробности расскажет генеральный директор.

— Какой бюджет будет у «Крыльев советов» на следующий сезон?

— Точно меньше, чем в этом. Мы сокращаем, около 800 миллионов рублей из бюджетного финансирования. Хотим, чтобы частные партнеры заместили остальные средства.

— Может ли быть введен потолок зарплат для футболистов?

— Мне звонят губернаторы и спрашивают, как присоединиться к этому движению. Мы дополнительно подумаем, что такое «чистый спорт». Уверен, если у коллег будут сильные инициативы, мы их поддержим.

— Касался ли аудит стоимости перелетов, проживания футболистов?

— Все в процессе, результаты будут в декабре. Нет цели ущемить профессиональных спортсменов. Инфраструктура для самих спортсменов не соответствует их уровню. Например, мы видели отвратительный спортзал. Моя задача — не ущемлять спортсменов в чем-то. Нет задачи, чтобы спортсмены садились на обычные рейсы. У нас есть задача повысить эффективность использования бюджета.

— На зарплату тренера перемены повлияют?

— Не знаю, сколько получает Игорь Осинькин. Это комплексная цифра, я ее не знаю. Встречался с главным тренером, чтобы обозначить требования к его работе, а не к зарплатам. Зарплаты тренеров — это не мое дело. Мое дело — эффективность использование средств из бюджета. Игорю Витальевичу поставлено требование по качеству работы, а не по зарплате. Сейчас мы смотрим за этим.

Включите журналистскую чуйку

— Дюков узнал о ситуации от вас? Или с сайтов?

— Абсолютно уверен, тема вызвала интерес, судя по количеству вопросов. Уверен, что в судейском комитете и у него информация есть. Все всё знают. Можно задать вопрос? Вы знали, что судьям платят за результаты?

— Нет, не знал.

— Получается, не зря озвучил эту проблему. Освещали так много, но не знали.

— Вам не кажется, что после вашего заявления может быть такая же открытость в других сферах?

— У меня нет полномочий и амбиций заниматься профессиональным спортом. Моя задача — навести порядок в хозяйстве. Это моя личная амбиция.

— Что будет с «Крыльями Советов-2»?

— Звучит логично с точки зрения вертикали развития. Мы строим работу в таком духе, но все переформатируем. Как будут решения — их будут озвучивать. Мы повысили уровень открытости до некоего предела. Знаете, у нас есть план, которого мы придерживаемся.

— Есть информация, что Дюмин отказался встречаться с попечительским советом РФС. Это не может быть связано с ситуацией?

— Не знаю его графика.

— Почему не хотите назвать фамилию человека, который сказал о 36 миллионах?

— Я вам развернуто ответил.

— Никто не услышал ответа, коллеги не понимают.

— Я ответил. Проанализируйте внимательно, включите журналистскую чуйку.