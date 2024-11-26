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Сегодня, 18:45

Скандал, который перевернет весь наш футбол? Самарский губернатор открыл Моджи-гейт по-русски

Самарский губернатор Федорищев сообщил о коррупции в судейском корпусе
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футбольный судья
Существует ли коррупция в российском футболе?
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о крайне резонансном заявлении Вячеслава Федорищева.

Вот это губернатор Самарской области Федорищев взорвал информационную бомбу! Пожалуй, самую громкую в истории нашего футбола.

«Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«...Командам, которые в этом участвуют. Их немного, их порядка десяти. В высшей лиге, я имею в виду».

«Этот рынок составляет 500 миллионов рублей черного нала».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о&nbsp;задодженности &laquo;Крыльев Советов&raquo; за&nbsp;взятки. Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы

Вполне достаточно для Моджи-гейт (коррупционный скандал в итальянском футболе 2006 года) по-русски, не правда ли?

Нет, Федорищев не выдал какую-то сенсацию. В футбольном мире все обо всем догадываются. Пересказывают друг другу различные истории типа той, что о «Шиннике», где одно руководство наделало долгов судьям при возвращении в высшую лигу, а пришедшее ему на смену отказалось платить по счетам предшественников и ярославцев показательно и жестоко «сплавили» обратно в первый дивизион. И сколько подобных разговоров... А мне, например, многое стало понятно на самой заре журналистской работы на стыке веков, когда приехал в Лужники на собрание арбитров. Такому мощному автопарку позавидовал бы тогда любой клуб с его звездами-миллионерами. Машины подобного уровня на трудовые судейские гонорары никак не купишь. Не все же внезапно сверхуспешные бизнесмены, помимо работы рефери, верно? Но догадки и слухи к делу не пришьешь, можно разве что обвинение в клевете получить, поэтому дальше возмущений работой судей никогда не шло.

Футбольный судья достает карточку во время матча
Фото Александр Федоров, «СЭ»

А вот заявление официального лица такого ранга — совершенно другое. И эти слова явно не из серии «вырвалось». Федорищев осознанно пошел на этот шаг: «Я очень четко отдаю себе отчет, что сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система». Назад дороги нет, расследованию быть.

В Италии в 2006-м пострадали шесть клубов, а дивизионом ниже пришлось перебраться из них одному — «Ювентусу». В России губернатор назвал «немного» замешанных — «всего 10 команд». То есть более половины РПЛ. Нормально.

Что-то точно будет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о масштабной коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

Красноречива здесь и реакция РФС: «Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».

Будем надеяться на честное и беспристрастное рассмотрение дела. Не хотелось бы, чтобы пострадали стрелочники и один клуб — лишь из-за того, что именно его куратор первым публично поднял тему.

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РФС
ФК Крылья Советов (Самара)
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Грандиозный скандал! Глава Самарской области заявил о коррупции в российском футболе и назвал суммы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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