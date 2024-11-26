Скандал, который перевернет весь наш футбол? Самарский губернатор открыл Моджи-гейт по-русски
Вот это губернатор Самарской области Федорищев взорвал информационную бомбу! Пожалуй, самую громкую в истории нашего футбола.
«Выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
«...Командам, которые в этом участвуют. Их немного, их порядка десяти. В высшей лиге, я имею в виду».
«Этот рынок составляет 500 миллионов рублей черного нала».
Вполне достаточно для Моджи-гейт (коррупционный скандал в итальянском футболе 2006 года) по-русски, не правда ли?
Нет, Федорищев не выдал какую-то сенсацию. В футбольном мире все обо всем догадываются. Пересказывают друг другу различные истории типа той, что о «Шиннике», где одно руководство наделало долгов судьям при возвращении в высшую лигу, а пришедшее ему на смену отказалось платить по счетам предшественников и ярославцев показательно и жестоко «сплавили» обратно в первый дивизион. И сколько подобных разговоров... А мне, например, многое стало понятно на самой заре журналистской работы на стыке веков, когда приехал в Лужники на собрание арбитров. Такому мощному автопарку позавидовал бы тогда любой клуб с его звездами-миллионерами. Машины подобного уровня на трудовые судейские гонорары никак не купишь. Не все же внезапно сверхуспешные бизнесмены, помимо работы рефери, верно? Но догадки и слухи к делу не пришьешь, можно разве что обвинение в клевете получить, поэтому дальше возмущений работой судей никогда не шло.
А вот заявление официального лица такого ранга — совершенно другое. И эти слова явно не из серии «вырвалось». Федорищев осознанно пошел на этот шаг: «Я очень четко отдаю себе отчет, что сейчас делаю. Я поднимаю флаг и прошу присоединиться ко мне губернаторов, которые хоть копейку бюджетных денег дают в систему профессионального спорта, зная, что там есть такая система». Назад дороги нет, расследованию быть.
В Италии в 2006-м пострадали шесть клубов, а дивизионом ниже пришлось перебраться из них одному — «Ювентусу». В России губернатор назвал «немного» замешанных — «всего 10 команд». То есть более половины РПЛ. Нормально.
Что-то точно будет.
Красноречива здесь и реакция РФС: «Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины».
Будем надеяться на честное и беспристрастное рассмотрение дела. Не хотелось бы, чтобы пострадали стрелочники и один клуб — лишь из-за того, что именно его куратор первым публично поднял тему.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Пари НН
|16
|4
|4
|8
|15-27
|16
|
10
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
11
|Динамо Мх
|16
|3
|7
|6
|9-14
|16
|
12
|Кр. Советов
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
13
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
14
|Факел
|16
|2
|7
|7
|11-24
|13
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|- : -
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|7
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3