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Сегодня, 17:17

Юрист Прокопец о заявлении губернатора Самарской области: «Главное не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше»

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в судейском корпусе российского футбола.

«В уголовном кодексе Российской Федерации есть статья 184 «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». Я считаю, что если губернатор, а не, например, блогер, говорит о коррупции в нашем футболе, то у него есть все рычаги для обращения в правоохранительные органы, чтобы там выяснили обстоятельства, кто должен и кому. Если у губернатора есть желание, то он не просто должен сказать об этом, но и обратиться в РФС, Александру Дюкова, правоохранительные органы.

Он узнал о преступлении, то обязан эту информацию передать в соответствующие органы. Недостаточно сказать, что к тебе пришел кто-то из руководителей клуба и сказал об этом. Нужно обратиться в органы, так как это нарушение уголовного кодекса. Значит нужно найти виновных из судейского корпуса. Мне кажется, что это похвальное желание губернатора Самарской области, которое стоит поприветствовать. Главное не останавливаться на разговорах, а двигаться дальше», — сказал Прокопец «СЭ».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о&nbsp;коррупции в&nbsp;российском судействе. Губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском судействе. Собираем реакцию онлайн

По данным чиновника, объем средств затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 миллионов рублей в год.

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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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