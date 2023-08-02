Не «Лацио», так «Страсбур»? Захарян все ближе к отъезду в топ-чемпионат
Только-только затихла история с возможным переходом Арсена Захаряна в «Лацио» — в понедельник спортивный директор итальянского клуба Анджело Фабиани в интервью «СЭ» сообщил о заморозке переговоров. А в среду появились подробности уже по поводу интереса к полузащитнику со стороны «Страсбура», о котором мы сообщали ранее. По последним данным нашего издания, французский клуб предлагает за 20-летнего динамовца 10 миллионов евро, а также бонусы. Бело-голубые при этом хотели бы выручить 15.
До соглашения между клубами пока далеко. Но тут два момента.
1. Отмечаем устойчивый и весьма серьезный интерес к российскому полузащитнику. Если год назад европейские клубы подчеркнуто обходили стороной РПЛ, то теперь политика их явно смущает куда меньше. На правах свободного агента уже перебрался во Францию Далер Кузяев, а история с Захаряном обещает стать еще более громкой. Предложения в офис «Динамо» поступают одно за другим — сначала из «Фейеноорда», затем «Лацио», теперь «Страсбура». Это только из известных, подтвержденных самими западными клубами. А есть на горизонте, например, еще «Дженоа», об интересе которого также сообщал «СЭ».
Причем ставки растут. Если голландцы не были готовы платить более 8 миллионов евро, то теперь вместе с бонусами суммы добивают уже до 13 миллионов. И это довольно близко к запрашиваемым бело-голубыми 15. Сыграй Арсен еще пару таких матчей, как в минувшие выходные в Самаре, где он забил породистый гол и отдал голевую передачу «черпачком», и покупатель накинет еще миллион-другой. Правда, есть еще опция с процентом от последующей продажи, где тоже надо сойтись, но это уже детали. И тут мы переходим ко второму пункту.
2. У Захаряна через год заканчивается контракт с «Динамо», а полузащитник, по моим данным, твердо намерен продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов. Он и сам этого никогда не скрывал, честно подчеркивал в каждом интервью. И это заставляет бело-голубых быть более сговорчивыми в переговорах, ведь иначе через полгода Арсен сможет подписывать соглашение с любым клубом в качестве свободного агента. Пусть оно и вступит в силу с лета 2024-го, однако бесплатно терять свой главный актив вряд ли в «Динамо» захотят. Поэтому и не настаивают на прописанных в контракте отступных в 25 миллионов евро, но хотя бы 15 выручить надеются.
Все это говорит о том, что довольно высоки шансы получить еще одного российского легионера в крутом чемпионате вслед за Головиным, Алексеем Миранчуком, Кокориным и Кузяевым. Конечно, это, с одной стороны, сделает РПЛ беднее — Захарян добавляет нашей лиге красок. Но, с другой, Арсену надо расти. И он имеет полное право пойти за своей мечтой. Ведь, скажем, «Страсбур» — дочерний клуб того самого «Челси», который делал официальное предложение по динамовцу еще прошлым летом. Чем не перспектива?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0