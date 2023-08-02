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Не «Лацио», так «Страсбур»? Захарян все ближе к отъезду в топ-чемпионат

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Французский клуб предлагает «Динамо» за трансфер 20-летнего полузащитника 10 миллионов евро плюс бонусы.

Только-только затихла история с возможным переходом Арсена Захаряна в «Лацио» — в понедельник спортивный директор итальянского клуба Анджело Фабиани в интервью «СЭ» сообщил о заморозке переговоров. А в среду появились подробности уже по поводу интереса к полузащитнику со стороны «Страсбура», о котором мы сообщали ранее. По последним данным нашего издания, французский клуб предлагает за 20-летнего динамовца 10 миллионов евро, а также бонусы. Бело-голубые при этом хотели бы выручить 15.

До соглашения между клубами пока далеко. Но тут два момента.

1. Отмечаем устойчивый и весьма серьезный интерес к российскому полузащитнику. Если год назад европейские клубы подчеркнуто обходили стороной РПЛ, то теперь политика их явно смущает куда меньше. На правах свободного агента уже перебрался во Францию Далер Кузяев, а история с Захаряном обещает стать еще более громкой. Предложения в офис «Динамо» поступают одно за другим — сначала из «Фейеноорда», затем «Лацио», теперь «Страсбура». Это только из известных, подтвержденных самими западными клубами. А есть на горизонте, например, еще «Дженоа», об интересе которого также сообщал «СЭ».

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Причем ставки растут. Если голландцы не были готовы платить более 8 миллионов евро, то теперь вместе с бонусами суммы добивают уже до 13 миллионов. И это довольно близко к запрашиваемым бело-голубыми 15. Сыграй Арсен еще пару таких матчей, как в минувшие выходные в Самаре, где он забил породистый гол и отдал голевую передачу «черпачком», и покупатель накинет еще миллион-другой. Правда, есть еще опция с процентом от последующей продажи, где тоже надо сойтись, но это уже детали. И тут мы переходим ко второму пункту.

Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

2. У Захаряна через год заканчивается контракт с «Динамо», а полузащитник, по моим данным, твердо намерен продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов. Он и сам этого никогда не скрывал, честно подчеркивал в каждом интервью. И это заставляет бело-голубых быть более сговорчивыми в переговорах, ведь иначе через полгода Арсен сможет подписывать соглашение с любым клубом в качестве свободного агента. Пусть оно и вступит в силу с лета 2024-го, однако бесплатно терять свой главный актив вряд ли в «Динамо» захотят. Поэтому и не настаивают на прописанных в контракте отступных в 25 миллионов евро, но хотя бы 15 выручить надеются.

Все это говорит о том, что довольно высоки шансы получить еще одного российского легионера в крутом чемпионате вслед за Головиным, Алексеем Миранчуком, Кокориным и Кузяевым. Конечно, это, с одной стороны, сделает РПЛ беднее — Захарян добавляет нашей лиге красок. Но, с другой, Арсену надо расти. И он имеет полное право пойти за своей мечтой. Ведь, скажем, «Страсбур» — дочерний клуб того самого «Челси», который делал официальное предложение по динамовцу еще прошлым летом. Чем не перспектива?

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
ФК Страсбур
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