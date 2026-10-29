«Вашингтон» выиграл у «Филадельфии», Овечкин не набрал очков, Мичков забил гол

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой. У 21-летнего россиянина теперь 11 (9+2) очков в 15 играх этого сезона. Также у гостей отличилися Шон Кутюрье.

У «Кэпиталз» Алекс Так и Джордан Кайру оформили дубли, а также один гол на счету Ильи Протаса.

Российский форвард хозяев Александр Овечкин провел на льду 12 минут, сделал 2 броска по воротам соперника и 1 силовой прием. В этом сезоне у 41-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 11 играх.

«Вашингтон» набрал 14 очков в 11 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на последней строчке — 10 очков в 15 играх.

Следующим соперником «Кэпс» будет «Нэшвилл» (30 октября), а «Флайерз» сыграют против «Юты» (1 ноября).