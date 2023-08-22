Ярошик покинул «Оренбург» спустя два месяца. Но дело не только в результатах
Иржи Ярошик возглавил «Оренбург» 22 июня — и ровно через два месяца (после 5-го тура РПЛ) покинул команду. Такую развязку прогнозировали многие, но результаты клуба, который в воскресенье получил 0:4 в Грозном и рухнул на последнее место, стали не единственной причиной расставания с чехом. Они совпали с ужасными событиями в семье Иржи, из-за которых тренер не мог выполнять свои обязанности. Но обо всем по порядку.
Спорный кандидат Лички
Марцел Личка так ярко и качественно отработал в «Оренбурге», что не только заслужил повышение до «Динамо», но и приобрел определенное влияние в бывшей команде. Ведь именно Личка, уходя в Москву, порекомендовал Иржи Ярошика.
«У Иржи есть своя философия футбола, мне это нравится. Иржи выжал максимум в «Теплице» и старался ставить интересный футбол. Иржи хорошо говорит по-русски. Кроме того, он разговаривает на испанском, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами», — объяснял Личка.
Впрочем, несмотря на положительные отзывы от Марцела, вопросы к его кандидатуре были. Потому что тренерская карьера Иржи не то чтобы впечатляла:
· Первое место работы — «Усти-над-Лабем» из второй чешской лиги. Там Ярошик бодро провел полгода и укатил на повышение к чемпиону Словении «Целе».
· В «Целе» магия закончилась. Иржи проиграл 8 из 12 матчей и покинул команду через четыре месяца после назначения.
· Дальше — вновь вторая чешская лига, клуб «Простеев», ставший трамплином в высший чешский дивизион.
· «Теплице» стал последним местом работы Иржи до «Оренбурга», и результат вышел печальным. Ярошик выдал серию из поражений, но героически спас «Теплице» от вылета. В следующем сезоне кандидата Лички уволили после 25 туров, когда команда шла на 14-м месте.
На таком фоне рекомендация Марцела смотрелась довольно необычно, а большинство болельщиков и специалистов отнеслись к Ярошику скептично — и не ошиблись.
Кошмарный старт «Оренбурга»
В семи матчах на счету «Оренбурга» пять поражений, ничья и победа. Клуб занимает последнее место в РПЛ. Разность забитых и пропущенных мячей тоже красноречива — 5:18. На фоне Лички, построившего одну из самых неуступчивых и ярких команд прошлого сезона, «Оренбург» выглядел жалко.
Однако важно отметить, что календарь Ярошику тоже достался непростой — на таком коротком отрезке попались «Спартак», ЦСКА, «Урал» и «Краснодар». Красно-белые при Абаскале — тяжелое испытание для любой обороны, ЦСКА — обладатель Кубка, «Урал» и «Краснодар» вообще делят первое место в таблице.
Подвигов от «Оренбурга» никто и не ждал, но эти матчи он прошел по худшему сценарию. Да, с красно-белыми выглядел неплохо: отыгрался с 0:1, но все равно закончил матч поражением (2:3). А дальше было очень больно.
ЦСКА, родной клуб Иржи, смешанным составом в Кубке устроил избиение, вонзив шесть безответных мячей. Это крупнейшая победа армейцев в противостоянии — ранее оренбуржцы никогда не пропускали так много от красно-синих.
«Урал» и «Краснодар» следом побили «Оренбург» с одинаковым счетом — 2:0. Но сделали это на «Газовике», который еще в прошлом сезоне считался практически непробиваемой крепостью. Последнее поражение Ярошику нанес Мирослав Ромащенко — его «Ахмат» забил четыре мяча и не оставил Иржи шансов.
Справедливости ради, успешные матчи у обновленного «Оренбурга» тоже были — например, 1:1 с «Рубином» в РПЛ или 2:0 с «Сочи» в Кубке. Но общее впечатление они не изменили.
В чем реальная причина отставки?
Еще 6 августа спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев уверял — вариант со сменой главного тренера в клубе не рассматривают: «Не лучший старт? У нас в том году такой же был. В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет. Насколько велик кредит доверия Ярошику? Настолько, насколько это возможно. Прошли четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи», — уверял он в интервью «РБ Спорт».
Официальная формулировка расставания с Ярошиком — семейные обстоятельства. По данным инсайдера Ивана Карпова, это не формальность. Источник сообщает, что на днях грудная дочь специалиста упала в лестничный пролет в гостинице Оренбурга, где проживает семья чеха, после чего у ребенка был диагностирован перелом теменной кости головы; она попала в реанимацию, но, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.
Однако в ближайшее время Ярошик отправится с дочерью на лечение в Чехию. Он находится в подавленном состоянии, из-за чего не может больше выполнять функции тренера.
Контракт с Ярошиком расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0