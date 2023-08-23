«Зенит» нашел замену Малкому в «Бенфике». Но стоит ли Нерес 45 миллионов евро?

Вингер «Бенфики» может стать рекордным трансфером лета в России.

Покоритель «Реала» и «Ювентуса»

5 марта 2019 года состоялся один из самых известных и эмоциональных матчей Лиги чемпионов последних сезонов: «Реал» после победы в Амстердаме крупно проиграл «Аяксу» на «Сантьяго Бернабеу» (1:4) и сенсационно вылетел уже на стадии 1/8 финала. После той игры многие влюбились в яркую голландскую команду, а ее героев вскоре растащили по топ-клубам.

Давид Нерес был заметной фигурой того «Аякса» и в выездном матче с «Реалом» забил второй мяч, который вывел голландцев вперед по сумме двух встреч. Затем бразилец отличился в первой игре с «Ювентусом» после шикарного сольного прохода по левому флангу, а в полуфинале помог «Аяксу» одолеть «Тоттенхэм» в гостях. Правда, ответную встречу с лондонцами Нерес пропустил из-за травмы, а амстердамцы вылетели, оставив болельщикам лишь разбитые сердца и воспоминания об их привлекательной игре.

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Гол за сборную Бразилии и травма мениска

На самом деле тот сезон не был лучшим в карьере Нереса — годом ранее бразилец выбил гроссмейстерские «14+11» в чемпионате Нидерландов по системе «гол плюс пас». Но и сезон-2018/19 был выдающимся: в лиге Давид вонзил восемь мячей и столько же раз ассистировал партнерам.

В 2019-м Нерес был нарасхват, как и другие футболисты «Аякса». В марте Давид дебютировал за сборную Бразилии, в июне — впервые забил за нее. Тогда же стоимость вингера на Transfermarkt достигла его карьерного пика — 45 миллионов евро. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за южноамериканца еще больше — полсотни, но «Аякс» требовал 70 миллионов, а заодно переподписал с Нересом контракт на улучшенных условиях: в клубе были уверены, что могут выручить еще больше.

Однако в ноябре 2019-го случилось ужасное: бразилец не смог доиграть сумасшедший матч с «Челси» (4:4) из-за повреждения мениска, которое вывело его из строя до конца сезона. После возвращения статистика Нереса заметно упала.

Ни одного матча за «Шахтер» и ренессанс в «Бенфике»

Как видно из цифр, Нерес так и не смог вернуть праймовую форму в «Аяксе» и последний год в Амстердаме проводил в качестве футболиста ротации — в 2021-м он намного чаще выходил на замену, чем в основе. Поэтому зимой 2022 года бразилец отправился за игровой практикой в «Шахтер» всего за 12 миллионов евро. Болельщики донецкого клуба считали ту сделку фантастической, но «Аякс» — один из лучших продавцов Европы, и деньги там умеют считать. Если Нереса продали за такую сумму, значит, столько он на тот момент и стоил.

В любом случае мы уже никогда не узнаем, заиграл бы в «Шахтере» Нерес или нет: в феврале 2022-го он вместе с другими легионерами покинул Украину. После этого Давид целых полгода оставался без футбола и лишь летом сменил клуб. А «Шахтер» даже заработал на трансфере — «Бенфика» приобрела нападающего за 15 миллионов евро.

Только в Лиссабоне Нерес наконец-то стал напоминать самого себя до травмы. Он явно соскучился по футболу: забил четыре мяча в девяти первых матчах чемпионата Португалии и вновь отличился в игре с «Ювентусом» на групповом этапе Лиги чемпионов. В плей-офф Давид тоже был заметен: в 1/8 финала бразилец отправил в ворота «Брюгге» сразу два мяча, причем оба — после выхода на замену.

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Два гола в 2023 году

Нерес закончил прошлый сезон с приличными показателями: шесть забитых мячей и восемь результативных передач. По системе «гол плюс пас» Давид в команде уступил лишь Гонсалу Рамушу и Жоау Мариу, а «Бенфика» стала чемпионом Португалии. Но безоговорочным лидером лиссабонской команды Нереса назвать сложно: в 2023 году он забил лишь в одном матче чемпионата (оформил дубль в ворота «Маритиму») и всего дважды отыграл целиком 90 минут, что может свидетельствовать о его не лучшей физической подготовке.

В новом сезоне прошло два тура. Матч за Суперкубок с «Порту» (2:0) бразилец пропустил из-за небольшой травмы, а в чемпионате оба раза выходил на замену. Но не все так плохо. В игре первого тура с «Боавиштой» Нерес дальним ударом чуть не принес команде победу в добавленное время, а в последней встрече с «Эштрелой» появился на поле на 69-й минуте при счете 0:0 и успел сделать две голевые передачи, позволившие «Бенфике» набрать три очка.

Альтернатива Малкому?

Форма Нереса остается загадкой, но ясно одно: бразилец сейчас находится явно не на пике карьеры. Безусловно, у Давида все еще есть потенциал перебить показатели лучших лет в «Аяксе», но сейчас он — скорее кот в мешке, чем готовый лидер для многократных чемпионов России.

Но если «Зенит» действительно задался целью купить стилистического двойника Малкома, то Нерес — наиболее подходящий вариант. Обоим по 26 лет (Давид младше всего на пять дней), оба предпочитают играть на правом фланге атаки, левши, сопоставимого роста и комплекции, родились и выросли в Сан-Паулу (правда, Нерес воспитанник одноименного клуба, а Малком — из «Коринтианса»). Из всех вариантов, которые звучали в прессе в последнее время (Ундер, Дзаньоло, Луис Энрике), Нерес напоминает Малкома больше всех. Но сомнений все равно много.

Нужно учитывать, что Малком — большой профессионал. Он даже пересмотрел рацион и режим ради улучшения результатов, хотя бразильцы в стереотипном понимании ленивы и любят отдыхать. Нерес, видимо, такой же: пару лет назад его даже задержали в Сан-Паулу за то, что он веселился на масштабной вечеринке в ночном клубе в обход ковидных правил.

Есть сомнения и в том, необходим ли в принципе «Зениту» «новый Малком». Матч со «Спартаком» показал, что даже в схеме 3-5-2, где классическим вингерам места нет, сине-бело-голубые выглядят неплохо. Собственно, переключение на блок с тремя центральными защитниками — прежде всего следствие продажи Малкома. Покупка Нереса будет означать, что «Зенит», скорее всего, вернется к расстановке 4-3-3. Но не факт, что это необходимо сине-бело-голубым. Нерес, конечно, может сыграть и на позиции левого вингера (как в том самом матче с «Реалом»), и оттянутого форварда (выходил в этой роли в прошлом сезоне). Но, скорее всего, Сергей Семак видит Давида на правом крыле атаки — не просто так главный тренер «Зенита» перед встречей со «Спартаком» подчеркнул, что клуб ищет замену конкретно Малкому.

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Завышенный ценник

Но стоит ли Нерес 45 миллионов евро? Именно такую сумму называют португальские СМИ — по их данным, «Зенит» сначала предлагал за футболиста 25 миллионов (столько он стоит по Transfermarkt), но «Бенфика» даже не стала рассматривать этот вариант. Теперь «Зенит» якобы предлагает сумму заметно выше рыночной, а его представители намерены лететь в Лиссабон для завершения переговоров.

С одной стороны, сине-бело-голубые только что выручили 60 миллионов евро на продаже Малкома в «Аль-Хиляль», так что средства у них есть. С другой стороны, 45 миллионов — это перебор: еще полтора года назад «Шахтер» заплатил за Нереса почти в три раза меньше, а за это время бразилец ничего сверхъестественного не показал. К тому же в нынешней ситуации такие переплаты кажутся неоправданными — еврокубков все еще нет, а у «Зенита» даже без Малкома сильнейший состав в РПЛ.

Другое дело, что рынок для российских клубов сейчас узок, и в основном в РПЛ перебираются легионеры, имена которых большинство слышит в первый раз. А тут — недавняя звезда «Аякса». С имиджевой точки зрения эта покупка точно станет плюсом для «Зенита» (и для лиги), но со спортивной — не факт.

Впрочем, до закрытия трансферного окна время еще есть, и сине-бело-голубые явно работают не по одному кандидату.