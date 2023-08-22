«Абаскалю надо разобраться в себе. Его слова о судействе — популизм». Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рецензирует ключевые события выходных в РПЛ.

С такой игрой «Спартаку» будет сложно претендовать на высокие места

Начнем с главного матча тура. «Зенит» показал свой высокий уровень тактической гибкости. Заслуженная победа гостей.

Не хочется подробно обсуждать тактический план на игру Абаскаля — это внутренняя работа тренера. Хотя, конечно, отсутствие в стартовом составе Бонгонды удивило.

«Спартаку» с такой игрой будет сложно претендовать на высокие места. Нет баланса. Самый красноречивый факт — показатель забитых и пропущенных. 12-10... Ну о чем тут можно говорить? Сейчас в таблице лидируют «Краснодар» и «Урал» — два и три пропущенных мяча соответственно. Все логично.

При довольно эффективной линии атаки «Спартак» сильно проседает в обороне, особенно в центральной зоне. Абаскаль хотел удивить Семака новой схемой. Не знаю... В современном футболе уже сложно что-то придумать сверхоригинальное. Результата добиваются команды, чьи тренеры стабилизируют состав и тактическое построение игры. Вот ушел у Семака Малком, он пошел на изменение системы — 5-3-2. Если помните, я вам говорил, что у питерцев есть футболисты, которые могут хорошо вписаться в эту расстановку. Так и получилось. Тренер грамотно расставил своих игроков, учел их козыри. И «Зенит» от матча к матчу прибавляет.

В игре «Спартака» многовато эмоций, а вот класса не хватает. В начале сезона многие опять начали петь дифирамбы Абаскалю. Но как только «Спартак» столкнулся с организованными и дисциплинированными командами — последовали поражения. Сначала от «Урала». Теперь от команды Семака. Два поражения подряд — тревожный звоночек.

Слова Абаскаля о слабом судействе и несправедливом результате — популизм. После поражений нужно прежде всего искать причины в себе и в футболистах. Да даже в игроках в меньшей степени. За результат, тактику, комплектование команды отвечает вообще-то тренер.

У меня, например, никаких вопросов к Карасеву не возникло. Честно говоря, я не до конца понял, за что был поставлен пенальти в ворота «Зенита». Мне показалось, что сначала Соболев сыграл рукой. Но тут не буду претендовать на истину. Непростой эпизод. ВАР виднее. Главное, что судьи не испортили игру и не повлияли на результат. В целом Карасев отработал весьма достойно. Пенять на арбитров после матча, в котором «Зенит» был по всем статьям сильнее, неправильно. Просто Абаскалю нужно в себе разобраться. По возможностям «Спартак» не уступает «Зениту». Но счет, как говорится, на табло.

Тактика Семака работает, а замыслы Абаскаля не всегда понятны. Ведь что такое чемпионская игра? Это баланс во всех линиях. Тренеру красно-белых пора бы уже стабилизировать состав, определиться с оптимальными сочетаниями. А все эти эксперименты ни к чему не приведут. Я бы посоветовал Абаскалю перечитать историю «Спартака». В частности, изучить период, когда команду возглавлял Олег Романцев. Пусть почитает, посмотрит нарезки матчей. Это полезно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заболотный посчитал себя Акинфеевым

Израненный ЦСКА уступил «Динамо». Именно израненный, потому что очевидно, что команда Владимира Федотова испытывает кадровый голод. Я же не раз говорил, что после прошлого вполне успешного сезона армейцам надо было усиливать каждую линию, кроме вратарской. Но где новички? Как можно претендовать на золотые медали с таким составом и с такими кадровыми трудностями? Ну вышел в старте молодой Глебов. Неплохо выглядел. Но как можно от него требовать пройти всю дистанцию без сбоев и спадов? В таком возрасте только Акинфеев играл безошибочно!

Возьмем линию обороны. Сейчас там только Роша отвечает чемпионским амбициям. Про ошибку Набабкина подробно говорить не будем. Все всё видели. Мойзес — профильный левый латераль. В центре обороны ему при давлении соперника сложно, много брака. С такой защитой ЦСКА неминуемо будет терять очки... Тренерский штаб и игроки не смогут добиться нужного результата без серьезной поддержки руководства. Клуб — единый механизм! Я могу об этом смело говорить, потому что за 7 лет, которые провел в ЦСКА, чувствовалось небывалое единство президента, тренера и игроков.

Надеюсь, в ближайшее время новички появятся. Причем в каждую линию. Другое дело, что их еще надо будет интегрировать в командный рисунок. Молодежь — это хорошо. Но как с таким составом можно конкурировать с тем же «Зенитом»? Да и с «Динамо» пришлось сложно по вполне объективным причинам. У бело-голубых подбор исполнителей просто-напросто лучше. Хорошая линия атаки.

В принципе, матч мог закончиться и вничью, но Заболотный почему-то на мгновение посчитал себя Акинфеевым. Ну зачем ты руку так отставил? Навыка защитника ему, конечно, не хватило.

За армейцев становится тревожно. Ведь по большому счету в нынешнем составе есть только четыре игрока, которые соответствуют чемпионским амбициям. Это Акинфеев, который пропускал дерби с «Динамо» (и его авторитета на поле явно не хватило, хотя и Тороп серьезных ошибок не допустил), Роша, Обляков и Чалов. Маловато, согласитесь. Одни травмы получают, другие уходят. А новичков нет.

Фото ПФК ЦСКА

За «Краснодар» обидно, за «Оренбург» — тревожно

Несмотря на ничью с «Локомотивом», «Краснодар» в этом сезоне показывает очень качественную игру и заслуженно идет на первом месте.

Что касается последней встречи, то за южан обидно. Подопечные Ивича имели большое преимущество, создали моменты, не реализовали пенальти. Как минимум должны были сохранять счет 1:0. Опять подвела реализация. В концовке стали играть на результат, замены не сработали. И вот вам итог. Жаль... Краснодарцы здорово комбинировали, контролировали игру. Но матч продолжается 90 минут. Удар отчаяния Миранчука спас железнодорожников.

Что происходит с командой Галактионова? «Локо» совсем не похож на себя образца весны. Значит, где-то допущены просчеты в подготовке. Костяк же сохранился. Подбор исполнителей весьма приличный. Есть сплав молодости и опыта. Но игра пропала. В обороне ошибок очень много... Одна победа в пяти турах -скромный результат. Да и две ничьи — с «Крыльями» и «Краснодаром» — это скорее везение. Нет целостности в действиях футболистов, тренер не может найти оптимальный состав.

Сказалось ли отсутствие Дзюбы в последних двух играх? Один в поле не воин. Хотя все познается в сравнении. Без него в нападении «Локо» мало что создал. Дзюба обладает большим опытом и авторитетом. В прошлом сезоне принес железнодорожникам пользу, да и в этом еще скажет свое слово. Посмотрим, как он проявит себя в следующем туре.

Главная сенсация старта сезона — «Урал». Команда Виктора Гончаренко заслуженно делит первое место с «Краснодаром». Все по делу. Дисциплинированная, организованная команда, неплохо укомплектована. Игроки знают, что должны делать на поле. «Урал» надежен в обороне — всего три пропущенных гола! Это может служить примером для «Спартака». Важно, чтобы команда грамотно разложила силы по всей дистанции. А то прошлой осенью команда Гончаренко всех удивляла со знаком плюс, а потом просела... Предстоящий тур — серьезный экзамен для уральцев. Матч с набирающим ход «Зенитом» покажет уровень притязаний. Если «Урал» не проиграет в Питере, то получит очень большой заряд уверенности в своих силах на длинной дистанции всего турнира, поймет, что можно играть с каждым соперником.

За «Оренбург» тревожно. «Ахмат» после смены тренера был на голову сильнее и крупно победил. Как бы команда Ярошика вообще не вылетела. Календарь-то тяжелый! Сейчас ЦСКА, потом «Сочи», далее «Локомотив». В итоге европейская система подготовки загнала «Оренбург» в ловушку.