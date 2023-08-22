Дочь Ярошика упала в лестничный пролет. У нее перелом теменной кости

Стала известна причина, по которой чешский специалист Иржи Ярошик покинул «Оренбург». Тренер ушел по семейным обстоятельствам.

В Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщается, что на днях грудная дочь специалиста упала в лестничный пролет в гостинице Оренбурга, после чего у нее был диагностирован перелом теменной кости головы, она попала в реанимацию, но ее жизни ничего не угрожает.

Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Новым главным тренером назначен испанский специалист Давид Деограсия.