Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Даже не думали, что будет такой «успешный» старт сезона»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев оценил результаты команды на старте сезона-2023/24.

«Старт сезона ошеломительный! Даже не думали, что будет такой «успешный», ха-ха, — цитирует Sport24 Андреева. — Если мыслить категорией, что нам дорогу перешла черная кошка, далеко не уедем. Смена тренера — большой откат назад. В принципе, все не ожидаемо, но понимали, что будет сложно с уходом Марцела. Будем работать, исправляться».

«Оренбург» набрал 1 очко в 4 турах РПЛ и занимает 15-е место в турнирной таблице.