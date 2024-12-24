Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, рассуждает о перспективах команды Михаила Галактионова и возможных трансферах клуба этой зимой.

Монтес и Ньями не обладают высокой скоростью

— Главный игровой козырь этого «Локо»?

— В первую очередь мне понравилось то, как гармонично влился в команду Леша Батраков. За короткое время он стал лидером атак «Локо». Практически вся созидательная игра железнодорожников строилась через него. Личная статистка Батракова тоже весьма приличная (у хавбека 10 голов и 6 результативных передач в 17 турах. — Прим. «СЭ»). Если не брать последние три-четыре встречи, которые в целом закончились не слишком удачно, приятно удивило, что «Локомотив» смотрелся довольно органично и интересно без тех игроков, которые летом покинули клуб (Глушенков, Жемалетдинов, Антон Миранчук. — Прим. «СЭ»).

— Главная игровая проблема команды Галактионова?

— Считаю, те футболисты, которые выходят на замену, все-таки не усиливают игру команды, не могут конкурировать с ребятами из стартового состава. Кроме того, пара центральных защитников Монтес — Ньямси все-таки не обладает высокой скоростью. И в некоторых матчах это сказалось. Соперники пользовались недостатками игроков обороны «Локо», забивали.

— А для вас какая оптимальная пара центральных защитников в нынешней команде?

— Сложно сказать. Мне очень нравится Егор Погостнов. Да, он еще молод (20 лет. — Прим."СЭ»), но обладает необходимыми скоростными данными. Неплох в игре на «втором этаже». Пока еще где-то не хватает опыта и уверенности, но я бы все равно чаще выпускал его на поле. Да, где-то я необъективен, так как работал с Егором в академии, но мне кажется, ему надо давать побольше шансов. Тогда пара Ньямси — Погостнов для меня выглядела бы приоритетнее.

Алексей Батраков и Эсекьель Барко в матче «Спартак» — «Локомотив» (5:2). Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локо» нужна «десятка» — конкурент Батракову

— Какие позиции «Локо» нужно прежде всего укрепить зимой?

— В данном случае, чтобы кого-то купить, надо с кем-то расстаться. Зарплатная ведомость в «Локо» не резиновая, а обойма — полная. Так что клубу нужно принять решение, кого сейчас продать и каких более сильных исполнителей на эти позиции пригласить.

— Так на какие же позиции?

— Нужно усилить позицию «десятого» номера, чтобы новичок мог конкурировать с Батраковым. Мы видим, когда Алексея опускают в опорную зону, а на его месте выходит Сарвели, разница довольно существенная. Так что, думаю, необходимо приобрести центрального полузащитника с прицелом на атаку.

— Кого еще?

— Возможно, стоило создать конкуренцию и в опорной зоне. Есть пара Баринов — Карпукас. Летом к команде присоединился Тимофеев, который редко выходит на поле. На месте тренерского штаба я бы присмотрелся к молодому Даниле Годяеву, который в этом году выступал в аренде в дзержинском «Арсенале». Во всяком случае, посмотрел бы его в деле на сборах, а потом уже принял решение. Он может сыграть как в опорке, так и повыше.

— А вы не считаете, что у «Локомотива» нет форварда-киллера? Воробьев бодро начал сезон, но в последних восьми турах РПЛ у него ни одного результативного действия. В активе Сулейманова в чемпионате пока вообще лишь гол.

— Вопрос непростой. Понятно, что все команды хотят яркого, забивного центрального нападающего. Другое дело, что ценник на таких игроков очень высокий. Сильно сомневаюсь, что «Локо» может потратить 10-15 миллионов на форварда подобного уровня. А приглашать за более скромную цену... Не знаю, я не вижу в России нападающих, кто мог бы перейти в «Локо» за небольшие деньги и гарантированно сыграть сильнее и Воробьева, и Сулейманова. Понятно, что все ищут забивную «девятку». Но это штучный товар. Либо слишком дорогой, либо селекционная служба должна здорово поработать, чтобы найти на первый взгляд неочевидный вариант, который в итоге выстрелит.

Наир Тикнизян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тикнизян вряд ли уйдет в «Севилью». Сильянов интереснее Караваева и Мантуана

— Поговорим о трансферных новостях, связанных с «Локомотивом». Насколько реален переход Тикнизяна в «Севилью»?

— Точных данных у меня нет. А по ощущениям... Эта история тянется еще с прошлого года, сезона. И вот тогда переход был ближе к реальности.

— Почему?

— Наир постоянно выходил на поле. У него была хорошая статистика. В первой части этого сезона Тикнизян уже играл не так часто и не смог себя показать в лучшем виде. Европейские клубы тщательно подходят к таким вещам, внимательно наблюдают за потенциальными новичками на дистанции. Если «Севилья» и примет решение в пользу игрока «Локо», то постарается по максимуму сбить на него цену. А это уже, как понимаете, не в интересах «Локомотива».

— То есть вы не верите, что «Севилья» выложит за Тикнизяна 6-7 миллионов евро, о чем пишут СМИ?

— Маловероятно.

— А тогда верите, что «Зенит» мог положить глаз на Сильянова?

— В принципе есть ощущение, что «Зенит» ищет игрока на эту позицию.

— На место правого защитника? Сильянов в «Локо» играет слева.

— В «Локомотиве» Сильянов действует слева, так как выиграл конкуренцию у Тикнизяна. А так Саша — профильный правый защитник. При необходимости может занять место и в центре обороны. Универсальный исполнитель. Думаю, он входит в списки питерцев. При этом, насколько мне известно, пока никаких контактов ни с «Локо», ни с представителями Сильянова у «Зенита» не было.

— Сильянов интереснее в роли правого защитника, чем Караваев и Мантуан?

— Мне кажется, да. Более интересный, более сильный игрок.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пиняев не стал лидером атак «Локо»

— Про одного летнего новичка «Локо» — центрального защитника Монтеса — вы уже высказались. От другого приобретения — правого инсайда Севикяна — ждали большего?

— Я все-таки думал, что КПД у него будет повыше. Эдгар обладает ценными качествами. Он здорово обыгрывает один в один, за счет этого создавая численное преимущество в атаке. Способен обострять. Но ему пока не хватает рациональности. Севикян порой заигрывается и применяет свой дриблинг не на тех участках поля, где следует. Если тренер сможет скорректировать этот момент в его игре, от него будет гораздо больше пользы.

— С Тимофеевым «Локо» совсем не попал?

— Так говорить нельзя. Когда Артем получал игровое время, он погоды точно не портил. Это сложившийся игрок с понятными качествами. Спокойно сидит на лавке. Ждет своего шанса. И когда выходит на поле, показывает в принципе то, на что способен. У меня возникает скорее другой вопрос.

— Какой?

— Почему клуб расстался с Даниилом Куликовым и пригласил Тимофеева? Вот этого шага, честно говоря, не понял. Но это уже в прошлом...

— Про Пиняева по ходу этого сезона вы не раз говорили, что Сергею не хватало конкретики. Он не прогрессирует?

— Когда Сергей переходил в «Локо», все ждали, что он станет одним из лидеров в атаке команды. Но пока мы этого все же не наблюдаем. Пиняев по-прежнему активен, точно не отбывает номер. В каждом матче старается, но я останусь при своем мнении: ему надо прибавлять.

Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый контракт Батракова

— Раков почти не играет. Зимой он может уйти в аренду?

— Такой вариант обсуждался с руководством «Локомотива». Оно не горит желанием рассматривать аренду. Решили вернуться к этому вопросу после первого сбора.

— Завершим нашу беседу темой Батракова. Алексей занял пятое место в опросе «СЭ» на звание лучшего игрока года в России. Выше его расположились Головин, Кордоба, Глушенков и Угальде. Все справедливо?

— Да, наверное, все по делу. Первые четверо опытнее, дольше играют на высоком уровне. Так что на дистанции все справедливо. Алексей лишь первый сезон проводит в РПЛ. Ему еще нужно подтвердить свой класс весной.

— Сколько процентов сейчас дадите на то, что Батраков зимой продлит контракт с «Локомотивом»?

— Точные проценты не назову. Но вероятность того, что мы договоримся о новом контракте с «Локо», очень высокая. Есть взаимная заинтересованность сторон в таком развитии событий.

— А когда наступит конкретика?

— Сложно сказать. Не все зависит от нас. Я-то готов хоть каждый день встречаться и обсуждать, проговаривать нюансы. Мы все-таки отталкиваемся от свободного времени менеджмента «Локомотива». А что касается тех вопросов, которые не требуют встреч, мы их обсуждаем по телефону и находим взаимопонимание.