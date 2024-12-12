Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

«Локомотив»: движение вверх

Егор Сергеев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Эдуард Сперцян и Дмитрий Баринов в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Эдуард Сперцян и Дмитрий Баринов в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Фото ФК «Локомотив»
Подводим итоги первой части сезона-2024/25 для железнодорожников — во многом на примере матча в Краснодаре.

Давайте честно — «Локо» в летне-осенней (и немножко зимней) части чемпионата-2024/25 приятно удивил. С ходу запротоколируем, что очевидный спад в конце ноября — декабре был — все же три поражения подряд из песни не выкинешь. А теперь обратимся к сухим цифрам: дело даже не в том, что в прошлом сезоне после 18 туров на счету красно-зеленых было 31 очко, а теперь — 35 (кажется, еще дальше отстоящая по шкале времени хтоническая темень немецкого периода окончательно преодолена и отправлена на свалку истории). Дело в том, какие ощущения возникали от футбола железнодорожников в победных матчах (или даже в ничейных, как в 18-м туре с «Краснодаром»). В конце концов, «Локомотив» сейчас — базовый клуб национальной команды, на последние встречи — с Вьетнамом, Брунеем и Сирией — больше всего игроков было вызвано именно из Черкизово, а на матч с «Краснодаром» в старте вышли сразу 10 (!) футболистов с российскими паспортами.

«Эту часть чемпионата оцениваю для «Локо» со знаком плюс, более того — отдам команде первое место по положительным эмоциям, которые она подарила мне как зрителю», — подчеркнул в интервью «СЭ» Ринат Билялетдинов, сам выступавший за железнодорожников и возглавлявший команду.

Кевин Кастаньо и&nbsp;Дмитрий Баринов в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0). 8&nbsp;декабря. Краснодар. «Быки» свалились на длинные забросы, «Локо» лишился козырей, ничья закономерна. 8 наблюдений по матчу в Краснодаре

Андрей Талалаев, который, вполне вероятно, уже в следующем сезоне будет со своей «Балтикой» играть против «Локо» в РПЛ, вообще рубанул в эфире федерального спортивного телеканала, что считает лучшим футболистом этой части чемпионата Алексея Батракова, а среди тренеров выбирал бы между Михаилом Галактионовым и Мурадом Мусаевым. Это промежуточное противостояние могло бы решиться в 18-м туре, но после нулевой ничьей вопрос пока на паузе.

Мало кто ставил на железнодорожников в последней игре первой части РПЛ, но команда Галактионова в итоге не пустила «быков» к единоличному лидерству в таблице. Безголевая встреча получилась равной, боевой, с одинаковыми шансами соперников на победу. Очень схожие цифры по основным показателям: xG 1,75/1,74 («Краснодар» / «Локомотив»), удары 16 (3 в створ) / 13 (4 в створ), угловые 4/6, предупреждения 3/4, единоборства 51/49 процентов выигранных.

Футболисты Эдуард Сперцян и Артем Карпукас в матче РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар
Эдуард Сперцян и Артем Карпукас.
Фото ФК «Локомотив»

Подробнее остановимся на последнем показателе, определившем конкурентность игры и одновременно ставшем катализатором ее зрелищности. Считалось, что у «Краснодара» в указанном компоненте должно быть значительное преимущество, однако гости показали совсем не молодежное умение держать максимально высокий для РПЛ уровень борьбы и в каких-то моментах даже иметь преимущество. Например, в промежутке с 45-й по 60-ю минуту наблюдалось полное превосходство москвичей: 66 на 34 процента по выигранным единоборствам, дальше стало выравниваться, но именно 20-25 минут второго тайма — тот отрезок, когда команда Галактионова владела значительным преимуществом. В концовке «Краснодар» поджал, но версия о том, что «Локомотиву» в последних матчах не хватало «физики», разбивается о цифры: 54 на 46 процентов в единоборствах в пользу хозяев — не такой уж значительный перевес. Если обратиться к персоналиям, то лучшими стали те, от кого и ожидали: отличные показатели почти у всей линии обороны хозяев, включая Черникова, — от 70 до 89 процентов, лучший Тормена. Но вот Кордоба, считающийся топ-форвардом РПЛ по ведению единоборств, не добрался и до 50 процентов. У «Локомотива» лучший Карпукас — 72 процента, но важнее то, что, за исключением трех ярко выраженных игроков атаки (Сулейманов, Пиняев, Батраков), у всех остальных положительный баланс ведения борьбы. Карпукас еще и лучший среди всех футболистов РПЛ по отборам в туре (5), как и весь «Локомотив» (23). По Артему есть вообще замечательная деталь: на данный момент он отыграл все 90 минут в четырех матчах. В этих встречах у железнодорожников победы над «Спартаком» и «Рубином», разделены очки с «Зенитом» и «Краснодаром». Совпадение? Решайте сами.

Максим Ненахов, Александр Черников и&nbsp;Виктор Тормена в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0). 8&nbsp;декабря. Краснодар. Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!

Все еще считающийся молодым (хотя такой ли уж он молодой? Пиняев и Батраков — да, но остальные?) состав «Локомотива» может выглядеть не хуже и даже предпочтительнее соперника в матчах в стиле лучших образцов английской премьер-лиги.

В начале сезона Галактионов удивил и порадовал ярким скоростным футболом. В такой стиль идеально вписался Батраков, по нашей оценке, он сейчас один из лучших в лиге по умению вовремя расстаться с мячом, одновременно создав остроту у ворот соперника или сконструировав перспективное развитие атаки. Батраков разгоняет игру команды в первую очередь быстротой мысли. Пиняев, Самошников, Тикнизян — у них со скоростными показателями полный порядок, такой стиль подходит им и команде в целом.

Футболисты Алексей Батраков и Александр Черников «Краснодар» — «Локомотив» (0:0). 8 декабря. Краснодар.
Алексей Батраков и Александр Черников.
Фото ФК «Локомотив»

Есть мнение, что «Локомотив» выдал оверперформанс в первые месяцы, а когда физика просела — сдулся? И да, и нет. Футбол, заточенный на быстрые выбегания, лучше всего работает, когда команда не только не уступает, но и превосходит соперников в подготовке, так и было с красно-зелеными. Но держать суперформу на протяжении почти пяти месяцев нереально. Однако причины поражений от «Спартака», «Динамо» (в Кубке) и тем более «Химок» — не в физической подготовке. Цифры последнего матча подтверждают — просадки по физике относительно соперников у красно-зеленых точно нет. «Локомотив» прилично превзошел «Краснодар» практически во всех компонентах двигательной активности. Общий командный «пробег» — 110504 метра против 106405, причем гости были активнее в движении как в первом, так и во втором тайме. Такая же картина во всех предыдущих трех подряд проигранных встречах — по общекомандному объему движения железнодорожники оказались лучше и «Динамо», и «Спартака», и «Химок». По количеству спринтов за матч (ускорение более 7 м/с) и рывков (от 5,5 до 7 м/с) в данных встречах «Локомотив» тоже превосходил оппонентов. Показатели последнего матча — 566/517 («Локо"/"Краснодар», рывки), 97/97 (спринты). С «Химками» — 618/553 (рывки), 94/81 (спринты). В общем, вывод о том, что красно-зеленые уступали из-за просадки по физике, ошибочен.

В первой части сезона «Локомотив» забил больше всех после быстрых атак — 7 мячей (у «Зенита» и «Краснодара» — по 6), что доказывает состоятельность выбранного клубом игрового направления. Добавим сюда результативный матч-менеджмент от Галактионова — самый успешный в РПЛ, 11 результативных действий выходивших по ходу матчей футболистов. И тогда не удивляешься, что защитник Сильянов оценивает выступление «Локомотива» в этой части чемпионата между «хорошо» и «отлично». В самом деле: летом почти никто не прогнозировал не то что борьбу красно-зеленых за титул, даже за медали. После ухода Глушенкова, Антона Миранчука, Жемалетдинова, Дзюбы железнодорожникам прочили место в промежутке с 6-го по 10-е. А сейчас о команде отзываются с оптимизмом. Вот, например, слова ветерана «Локо» Дмитрия Сенникова: «В последнем туре перед перерывом «Локо» порадовал в Краснодаре характером. Молодые показали, что готовы биться, не уступать топ-футболистам, таким звездам РПЛ, как Кордоба. Евгений Морозов и его партнеры в целом (а у «Локомотива» в старте вышли 10 россиян!) справились, по крайней мере — отыграли на ноль сзади. Впереди — время сборов, есть возможность все наладить. На перерыв уходит плотная группа лидеров: «Локо» уступает лишь 2 очка третьей строчке и 4 — лидерам».

Чемпионства &laquo;Спартака&raquo;, ЦСКА и &laquo;Локомотива&raquo; в&nbsp;сезонах-2016/17, 2012/13 и&nbsp;2002. Избранные. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» первыми проведут тысячные матчи в чемпионатах России

Как «Локомотиву» удержаться и преуспеть в медальной гонке? Во-первых, качественно и правильно отработать на сборах. «Локо», который бежит быстрее соперника, способен победить любую команду РПЛ. Во-вторых, искать внутренние резервы. Воробьеву доставалось от критиков за реализацию в последних матчах, сильные стороны Сулейманова кроются в других аспектах игры (он, кстати, травмированным отлично смотрелся против «Краснодара», лишив защитников «быков» возможности спокойно начинать атаки), зима — шанс для Ракова и Радиковского. Если молодые форварды полагают, что игровое время достанется легко, то едва ли — шансы нужно выгрызать зубами. Раков хорошо вошел в игру с «Химками», успел создать два момента, следующий для него шаг — показать на сборах, что он способен быть нападающим, регулярно забивающим голы.

Футболисты Дмитрий Баринов и Ориньо в матче РПЛ «Локомотив» — «Химки». 1 декабря 2024 года
Дмитрий Баринов и Ориньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще один момент — Дмитрий Баринов. Многие отмечают эмоциональность капитана «Локо» на поле, она идет от большого желания и еще большего неравнодушия за результат, но иногда кажется излишней. Во встрече с «Химками» Баринов должен разделить вину за пропущенный второй гол: слишком уж он безрассудно выбросился на соперника, не достал мяч, что привело к контратаке подмосковной команды. Но с «Краснодаром» на поле был настоящий Баринов. Лучший футболист встречи, 64 процента выигранных единоборств, 3 отбора мяча, агрессия и эмоции, направленные в нужную сторону. Если Дмитрий фундаментально останется на таком уровне, их пара с Карпукасом потенциально будет одной из сильнейших (если не лучшей) в РПЛ. Главное же, что показала битва с «Краснодаром» — «Локомотив» точно не попал в яму в концовке первой части, и зима для него — передышка, как и для всех, но не спасение. Важно, что в игре с лидером железнодорожники показали себя единой командой, монолитным коллективом. Скептическое летнее мнение, которое обобщенно высказывали многие — мол, после ухода статусных игроков придется долго собирать коллектив, — оказалось неверным. При сохранении выбранного вектора движения «Локомотив» должен остаться в борьбе за медали (и, возможно, даже за титул) до последних туров. Хотя до начала сезона даже первое представлялось малореальным.

ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Хозяина ФК «Химки» арестовали, он может быть связан с коррупцией в футболе, вторая версия - мошенничество. Кто такой Туфан Садыгов и в чем его обвиняют
В Новосибирске мужчина украл из отделения банка более 9 млн рублей
Теплоход «Метеор» победил в голосовании за символ для новой купюры в 1 тыс. рублей
Выросли штрафы за самые частые нарушения ПДД. Что нужно знать
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ
Популярное видео
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Агент Монтеса — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Полная ложь. Сесар счастлив в клубе»
Transfermarkt: рыночная стоимость состава «Зенита» понизилась на 9,2 миллиона евро
Transfermarkt: стоимость Батракова увеличилась до 8 миллионов евро, Угальде — с 9 до 15 миллионов
Мусаева дисквалифицировали на два матча после игры «Краснодар» — «Локомотив»
«Спартак» проведет сборы в Белеке и турнир в Абу-Даби
Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перенес операцию на плече
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости