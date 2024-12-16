Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» с 2016 года. Помимо Головина, выбранного лучшим в 2023-м, обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), дважды — Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды — Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).
Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2024 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».
Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:
— 16 тренеров клубов РПЛ;
— 16 топ-менеджеров;
— 16 журналистов «СЭ»;
— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.
Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.
Главное противостояние развернулось между Головиным, Джоном Кордобой из «Краснодара» и Максимом Глушенковым, который летом сменил «Локомотив» на «Зенит». До подведения итогов читательского голосования полузащитник «Монако» опережал ближайшего преследователя всего на шесть баллов. Но поддержка 12,2 процента болельщиков (больше только у спартаковца Манфреда Угальде) позволила Александру существенно оторваться в общем зачете.
В результате хавбек «Монако» набрал 185 баллов (год назад было 232), у Кордобы — 115, у Глушенкова — 111. В пятерку также попали Угальде (98) и главное открытие года юный железнодорожник Алексей Батраков (86).
В уходящем году Головин:
— забил три гола и отдал пять голевых передач в 30 официальных матчах за «Монако»;
— занял с монегасками второе место в чемпионате Франции и помог клубу вернуться в Лигу чемпионов;
— был выбран болельщиками команды лучшим игроком сезона-2023/24.
Поздравляем Александра с престижной наградой!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3