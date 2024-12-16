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Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!

Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года в России
Отдел футбола «СЭ»
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Александр Головин.
Фото Global Look Press
Полузащитник сборной России и «Монако» выиграл наше престижное голосование и во второй раз подряд завоевал приз лучшему игроку календарного года.

Премия «Лучший футболист года в России» вручается «СЭ» с 2016 года. Помимо Головина, выбранного лучшим в 2023-м, обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), дважды — Квинси Промес («Спартак», 2017, 2022), дважды — Артем Дзюба («Зенит», 2018, 2019), Никола Влашич (ЦСКА, 2020) и Сердар Азмун («Зенит», 2021).

Напомним, что право претендовать на нашу премию имеют все футболисты независимо от гражданства, которые в 2024 году выступали в РПЛ, а также игроки национальной команды России из зарубежных чемпионатов. По традиции победителю будет вручен приз — наш российский «Золотой мяч».

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Премия «Футболист года» от «СЭ» с полным правом может считаться самой объективной и авторитетной. Причина в том, что в открытом и абсолютно прозрачном голосовании задействованы четыре независимые группы выборщиков, чьи голоса распределены в равных долях. Это:

— 16 тренеров клубов РПЛ;

— 16 топ-менеджеров;

— 16 журналистов «СЭ»;

— болельщики, которые принимали участие в голосовании на сайте sport-express.ru, голосуя за кандидатов из расширенного списка.

Каждый выборщик назвал свою пятерку лучших — игроки получили баллы соответственно от 5 до 1. В опросе болельщиков они достались пяти лучшим футболистам по итогам голосования. Ниже вы можете ознакомиться с общими итогами и увидеть индивидуальный выбор каждого эксперта.

Главное противостояние развернулось между Головиным, Джоном Кордобой из «Краснодара» и Максимом Глушенковым, который летом сменил «Локомотив» на «Зенит». До подведения итогов читательского голосования полузащитник «Монако» опережал ближайшего преследователя всего на шесть баллов. Но поддержка 12,2 процента болельщиков (больше только у спартаковца Манфреда Угальде) позволила Александру существенно оторваться в общем зачете.

В результате хавбек «Монако» набрал 185 баллов (год назад было 232), у Кордобы — 115, у Глушенкова — 111. В пятерку также попали Угальде (98) и главное открытие года юный железнодорожник Алексей Батраков (86).

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В уходящем году Головин:

— забил три гола и отдал пять голевых передач в 30 официальных матчах за «Монако»;

— занял с монегасками второе место в чемпионате Франции и помог клубу вернуться в Лигу чемпионов;

— был выбран болельщиками команды лучшим игроком сезона-2023/24.

Поздравляем Александра с престижной наградой!

Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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